Tümünün başı belaya girdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, trafik polislerinin dikkati sayesinde 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İddialara göre; kiralık aracı durduran trafik polisleri, araç sürücüsü Tuğba Tiken’in ehliyetsiz araç kullandığını tespit etti.

Gökhan Doğan ile 17 yaşındaki G.O.’yu da tespit eden polis, zanlıları Gazimağua Polis Müdürlüğü’ne götürdüğü esnada, aracın arkasından seyreden motorlu ekipler yola 2 adet poşet atıldığını tespit etti.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, durumun bildirilmesinin ardından bölgeye gitti ve poşet içerisinde 105 gram uyuşturucu madde olduğunu belirledi.

Polis, zanlıların birlikte kaldığı yurt odasında da 5 gram daha uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis memuru Hüseyin Özdesoy, 8 Ocak 2021 tarihinde Tuğba Tiken’in aracına ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle el konulduğunu söyledi. Özdesoy, Tuğba Tiken’in yanı sıra, Gökhan Doğan ve G.O.’nun alı konularak polis karakoluna götürüldüğünü belirtti.

Uyuşturucuyu araçtan attılar

Özdesoy, zanlıların Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğü esnada, aracın dışına siyah ve beyaz 2 poşet atıldığının farkedildiğini söyledi.

Özdesoy, bölgeye giderek yaptıkları kontrolde, poşetlerin içerisinde 105 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini belirtti.

Özdesoy, zanlıların birlikte kaldıkları yurt odasında da 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini ifade etti.

Özdesoy, ayrıca Tuğba Tiken’in cebinde, 6 bin 700 TL nakit para bulduklarını ve bu meblağın uyuşturucu satışından elde edildiğine inandıklarını açıkladı. Polis memuru Özdesoy, paraya emare olarak el koyduklarını açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren Özdesoy, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 11:25