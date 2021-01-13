Erhürman: Başka çare kalmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mevcut şartlarda erken seçime gitmekten başka çare kalmadığını belirtti. Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in erken seçim çağrısının kendi hükümetine ve iktidara mensup milletvekillerine güvensizliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, şunları belirtti: “Bir başbakanın, hükümeti henüz bir aylıkken Meclis kürsüsünden erken seçim çağrısı yapması az buz bir şey değildir. Bu çağrı Meclis başkanlığı seçimi konusunda iktidara mensup milletvekillerinin kendisini hayal kırıklığına uğratması sonucunda yapılmışsa daha da önemlidir.

Bu durumda iktidara mensup milletvekilleri hükümete güvensizliklerini ortaya koyarken, Başbakan da kendi hükümetine ve iktidara mensup milletvekillerine güvensizliğini ortaya koymuş demektir.

Bu şartlarda böyle bir hükumetin uzun süre devam etmesini talep etmek pandeminin yarattığı zor koşullarda kaosun derinleşmesini istemekten başka bir şey değildir. O nedenle bütçenin geçmesini, seçim hazırlıklarının yapılmasını sağlayacak ve seçimi ilan etmiş hükumete seçim maksatlı "icraat" yapacak zamanı tanımayacak biçim ve sürede halkın iradesine başvurmaktan başka çare kalmamıştır.

CTP tarih önerdi

Öte yandan CTP, Başbakan Ersan Saner’in erken seçim tarihinin belirlenmesi önerisinin ardından yetkili organlarında yaptığı değerlendirme sonucunda, bütçe ve seçim hazırlıkları çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve en geç nisan ayı içerisinde seçime gidilmesi görüşünü ortaya koydu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, dün, MYK, Örgüt Bürosu ve Meclis Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Saner’in muhalefete yaptığı öneriyi değerlendirdiği belirtilen açıklamada, toplantıda yapılan temel saptamanın, “art arda yaşanan siyasi krizlerin ülkeyi ve halkı zor bir dönemde kaos ortamına sürüklediği ve bu noktadan sonra bu kaostan ancak halkın iradesiyle çıkılabileceği” olduğu ifade edildi.

“Yetkili organlarımız, bu saptamadan hareketle, halkımıza böyle bir dönemde daha fazla zaman kaybettirilmeden, bütçe ve seçim hazırlıkları ile ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması ve en geç Nisan ayı içerisinde seçime gidilmesi gerektiği kanaatindedir.” denilen CTP açıklamasında, bu noktadan sonra yetkinin halkta olduğu belirtildi.