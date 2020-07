Maske takmak zorunlu

Suna ERDEN

Girne-Lefkoşa arasında ulaşımı sağlayan minibüsler 135 gün sonra dünden itibaren seferlere başladı.

Salgın nedeniyle 14 Mart’tan beri faaliyetleri duran dolmuşlar, sabah 06.30’da sefere başlayacak, akşam saat 19.00’da sonlanacak.

Dolmuşlar sabah 06.30’dan 08.00’a kadar her yarım saate bir sefer yapacak. 08.00’den 19.00’a kadar ise bir saat arayla dolmuş kalkacak.

Dolmuşlarda maske zorunluluğu bulunurken, denetimler esnasında kurala uymayan yolcu ve sürücülere ceza kesilecek. Tüm araçlar sefer öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecek. Her araçta sefer esnasında el dezenfektanı bulundurulacak. Her araç kapasitesi kadar yolcu alabilecek.

Kısıtlı sayıda sefer yapılıyordu

Bakanlar Kurulu, 14 Mart 2020 tarihinde aldığı kararla toplu taşımacılığın faaliyetlerini durdurmuştu. Açılım sürecinin başlamasıyla toplu taşımacılığın 8 Haziran 2020 tarihinde başlamasına karar verilmişti. Ancak şehir için ulaşımı başlasa da ülkeden yüz bine yakın kişinin gitmesi, insan azlığı gibi nedenlerden dolayı Girne-Lefkoşa arasında sefer yapan dolmuşlar faaliyete başlamamıştı.

Girne-Lefkoşa arasındaki toplu taşımacılık 8 Haziran’dan sonra, şahsi minibüsü olanların bireysel faaliyetleri ile sağlanıyordu ve kısıtlı sayıda sefer yapılıyordu.