Korona virüsün faydaları

Sigara içenlerin koronavirüs sürecini daha zor geçirdiği ortaya çıkınca, sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı birden arttı.

Milliyet gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre, Yeşilay’ın yaptığı araştırmada 2017’de sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı yüzde 35’lerdeyken, bu yıl yüzde 58’lerin üzerine çıktı. Salgın sürecinde sigarayı azaltan kişilerin, hastalıkla temasta bulunan sağlık çalışanları ile aynı evi paylaşan kişiler olduğu belirlendi.

Araştırma 26 ilde, 15 yaş üzeri 2 bin 500 kişi ile yapılırken, kişilerin yüzde 95’i aktif sigara içicisi, yüzde 5’i de sigara kullanmayı bırakmış kişilerden oluştu. Araştırma sonuçlarına göre, her dört kişiden biri salgın döneminde sigara kullanımını azalttı. Özellikle hastalıkla yoğun temasta bulunan sağlık çalışanlarıyla aynı evi paylaşan kişilerin, sigara kullanımını daha fazla azalttıkları ortaya çıktı.

BIRAKANLARIN ORANI YÜZDE 58’E YÜKSELDİ

Salgın sırasında sigara kullanımını azaltanların yüzde 85’i sigaranın koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine inanıyor. Araştırmaya göre, sigara ile arasına mesafe koyan kişilerin, hastalığın sigara ile bütünleşen olumsuz etkilerine dair gerekli bilgiye sahip ve salgın döneminin sigarayı bırakmak için doğru bir zaman olabileceğini düşünüyor. Ayrıca bu araştırmanın aynısı 2017 yılında da yapıldı. Veriler kıyaslandığında 2017’de sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı yüzde 35’ken bu yıl Kovid-19 sürecinde rakam yüzde 58’e yükseldi. Aynı şekilde sigarayı bırakmayı deneyen kişi sayısı da arttı.