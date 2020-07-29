Kuzeyde 3 güneyde 7 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan 857 Coronavirüs testinden 3’ü pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugüne kadarki toplam sayısı 138’e çıkaran yeni vakaların, hava yoluyla ülkeye gelen kişiler arasından olduğunu ve bakanlık ekiplerince temaslı takibinin de yapıldığını açıkladı. Pilli’nin açıklamasına göre; toplam test sayısı 66 bin 276’ya yükseldi. Tedavisi devam eden 24 hasta var.

Onkoloji hastanın test sonucu pozitif

Bu arada vakalardan birinin Yedikonuk’ta yaşayan bir kişi olduğu belirtildi. Söz konusu şahsın, onkoloji hastası olduğu öğrenilirken, kişinin Türkiye’den çift PCR testi uygulaması ile ülkeye geldiği ve testlerinin negatif çıktığı ifade edildi. Ancak şahsın, gelişinin 4’üncü günü çeşitli semptomlarla hastaneye başvurduğu ve burada yapılan testlerin ise pozitif çıktığı kaydedildi.

Güneyde bir günde 7 vaka

Güney Kıbrıs’ta ise dün iki kez açıklama yapıldı. İlk açıklamada 3 yeni Coronavirüs vakası tespit edildiği duyuruldu. Rum Sağlık Bakanlığı akşam saatlerinde ikinci bir açıklama yaparak, 4 vaka daha tespit edildiğini, son 24 saatte belirlenen hasta sayısının 7 olduğunu kaydetti. Güneyde dün bin 974 test yapıldığı, toplam vaka sayısının da bin 67’ye çıktığı belirtildi.