5 ayrı suç araştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Berkin & Son LTD. pazarlamacı olarak çalışan Bilge Tarkuç, şirkete ait malları satıp, faturalar üzerine oynama yaparak 55 bin TL çaldığı gerekçesiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 2018 yılında Gazimağusa’da benzer bir suç işlediği açıklandı.

Ayrıca zanlı hakkında Lefkoşa’da da sahtekârlıkla ilgili 5 ayrı suçtan devam eden bir soruşturma olduğu belirtildi.

Zanlının son olarak 2019 yılı Mayıs ayından 2020 yılının Mayıs ayına kadar Berkin & Son LTD.’den toplam 55 bin TL çaldığı kaydedildi.

Faturaları sahteledi

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Berkin & Son LTD. isimli işyerinde çalışan zanlının 2019 Mayıs ile 2020 Mayıs tarihleri arasında şirket adına 30 markete verdiği malların karşılığı nakit paraları makbuz kesmeden aldığını söyledi. Polis, zanlının marketlerin şirkete olan eski borçların karşılık daha önceden kesilen faturaların aslı ile nüshası arasına karton koyup, asıl fatura üzerine yazdığı tutarı tasarrufuna geçirdiğini, nüshaya daha az miktar yazdığını açıkladı. Polis, zanlının sahtelediği faturalardan 34 bin 363 TL, stokta bulunan ve kendisine satması için verilen 20 bin 432 TL’lik malları ve şirkete ait 282 TL parayı çaldığını söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, 2018 yılında da Gazimağusa’da benzer suç işlediğini, Lefkoşa’da ise hakkında sahtekârlıkla ilgili 5 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

Polis, benzer suçları olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 150’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.