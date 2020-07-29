Haziran geliri 103 milyon

Çiğdem AYDIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, pandemi öncesi Ocak ayında özel sektörden

93 milyon 500 bin, kamudan ise 9 milyon TL olmak üzere toplam 102 milyon 500 bin lira sigorta primi toplandığını; Şubat ayında ise toplanan paranın 116 milyon lira olduğunu belirtirken, Mart ayında bu rakamın 47 milyona düştüğünü belirtti.

Diyalog’a konuşan Sucuoğlu; Nisan ayında toparlanmanın başladığını ve 75 milyon TL özel sektörden 17 milyon da kamu çalışanlarından olmak üzere 92 milyon lira toplandığını, Mayıs ayında bu rakamın 97 milyona, Haziran ise 103 milyona yükseldiğini ifade etti. Sucuoğlu “Yaşanan krize rağmen, sigorta primlerini yatırmaya devam eden özel sektöre teşekkür ederim” dedi.

Sucuoğlu, Diyalog’un sorularını şöyle yanıtladı:

Soru: Üçüncü ekonomik paketin açıklanacağı belirtiliyor. Ne gibi çalışmalar yapıldı?

Sucuoğlu: Şu anda Maliye ile Çalışma bakanlıkları arasında bütçesel bir çalışma var. Üçüncü paketi Ağustos ayı içerisinde açıklamayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar hangi sektörlere, ne kadar katkı verileceğine dair çalışma yapıyoruz. Bazı sektörlere bin 500 TL ek destek verilecek. Genellikle bin 500 TL üzerinden gidiliyor tabi bu ciddi mali bir külfet demek. Bunlar şu an için tartışma konusudur. Turizm, acente, ulaştırma bunlar en büyük darbeyi yiyen sektörler. Bu sektörlere bağlı olarak da küçük esnaf…

Soru: Corona süreci başladığından beri ne kadar katkı verdiniz?

Sucuoğlu: İlk ödemelerde 50 bin 167 kişiye bin 500 TL, toplam 75 milyon 250 bin TL verildi. İkinci ödemelerde 10 bin 415 kişiye bin 500 TL, toplam 15 milyon 978 bin TL verildi.

İkinci verdiğim rakamlar kapalı olan sektörler için ödemeler yapıldı.

Üçüncü pakette ise kimlerin alacağı tartışılıyor. Örneğin turizm açık ama kapalı sayabileceğimiz sektörlerden.

Soru: İhtiyat Sandığı’ndan KKTC vatandaşlarına yaptığınız 2 bin TL destek ücreti ödemeleriniz devam edecek mi?

Sucuoğlu: Son gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulunda süreyi uzattık. Üç ayı bitti iki ay daha uzattık. Çünkü gördük ki, bu paraya her ne kadar vatandaşın kendi parası olsa da ihtiyacı vardır. İyi bir pansuman olmuştur bu nedenle iki ay daha aynı koşullarla uzattık.

Bu arada buna ek olarak biz avans alımlarını durdurmuştuk onu da açmış bulunuyoruz.

Soru: İhtiyat Sandığı’nın mali durumu nedir?

Sucuoğlu: Üç ayda İhtiyat Sandığı’ndan toplam ödenen miktar yaklaşık 50 milyon TL’dir.

Ve baktığımızda bunların çok büyük bir kısmı özel sektördür. Toplam kişi sayısı 27 bin kişi olarak görülüyor. 25 bin 556 kişi 50 milyon 949 bin TL ödendi. İstihdam Destek Merkezi’nin aylık tahsilat normalde ortalama 8 buçuk milyon TL idi. Pandemi döneminde bu rakam 6 buçuk milyona geriledi. Bir de İhtiyat Sandığı fonu vardır. Burada ortalama aylık tahsilat normalde pandemi öncesi 42 milyon TL idi. Pandemi içerisinde 34 milyon TL’ye geriledi. Şu anda fonun nakit parası 1 milyar 50 milyon TL’dir.

Soru: Şu anda sigortalı çalışan sayısı kaç kişidir? Ne kadar azalma oldu?

Sucuoğlu: Pandemi öncesi Ocak ayında özel sektörden 93 milyon 500 bin TL aldık.

Kamudan ise (sigortalı çalışanlar) 9 milyon toplam 102 milyon 500 TL alındı.

Şubat ayında ise 116 milyon oldu. Mart ayında bu rakam bir anda 47 milyona düştü.

Nisan ayında tekrar bir toparlanma oldu. 75 milyon TL özel sektörden 17 milyon da kamu çalışanlarından totalde 92 milyon topladık.

Mayıs ayı toparlanma ayı oldu. 97 milyon TL elde ettik. Ocak ayının da üzerine geçtik ve Haziran ayında özel sektör ve devletten 103 milyon topladık. 20 milyon TL’ye artıya geçtik ve bunu fondan aldığımız borcu bu ay veriyoruz. Özel sektöre teşekkür ederim her şeye rağmen vatandaşımız sorumluluğunu yerine getiriyor. Yıl sonuna kadar bin 500 TL’leri ödememiz durumunda maliyeti 450-500 milyon TL’lik bir katkı çıkmış olacak. Sigorta primleri de dahil destek paketinde.

Soru: İşsizlik oranı ne oldu bu dönemde?

Sucuoğlu: Şu ana kadar resmi rakamlara göre 836 başvuru vardır. 34 bin sigortalıda 836 işsiz vardır. Mayıs ile Haziran aylarında KKTC vatandaşı bin 936, TC vatandaşı bin 848, üçüncü ülke 624, bunların totali 4 bin 408 kişi işten durdu. Yine aynı dönem içerisinde KKTC vatandaşı bin 732, TC vatandaşı 500, üçüncü ülke vatandaşı 180 işe girdi. Yine bu süre içerisinde 12 bin kişi yatay geçiş yaptı. Bu rakamlara göre, çok iyi değiliz ama çok kötü de değiliz.

Soru: Gelirler maaş ve diğer giderleri karşılayabiliyor mu? Eksiye düşünce ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Sucuoğlu: Eksiye düşmedik şu anda herhangi bir borçlanma yoktur. Düşmeyeceğiz gibi de görünüyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 10:25