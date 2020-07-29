Bu nasıl Avrupa?

Suna ERDEN

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Malta’ya götürülecekleri vaadiyle KKTC’ye getirilen Suriyeli Abdulkadir Elamar ve Eyyüp Leglevie dün mahkemeye çıkarıldı.

Akıncılar köyünde başıboş gezerken tespit edilen iki zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Duruşmada zanlıların ifadelerinde insan tacirlerine adam başı 5 bin dolar ödeyip, Türkiye’den deniz yolu ile KKTC’ye geldiklerini itiraf ettikleri belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Temmuz tarihinde saat 21.00 sıralarında Akıncılar köyü içerisinde gezen iki Suriyeliye kimlik sorulduğunu, kaçak olduklarının tespit edilmesi üzerine karakola götürüldüklerini söyledi. Polis, sorgulanan zanlıların ifadelerinde 25 Temmuz sabahı saat 01.00 sıralarında Türkiye’nin Mersin ilinden tekneye binip, KKTC'ye geldiklerini anlattığını açıkladı.

Polis, zanlıların karaya çıktıklarında bir şahsın kendilerini beklediğini söylediğini, daha sonra tekneden indikleri yerde sabaha kadar aç susuz beklediklerini itiraf ettiklerini kaydetti. Polis, zanlıların sabah olunca da yürüyerek Akıncılar köyüne gittiklerini, gündüz görünmemek için saklandıklarını söyledi.

Suriyeli zanlıların Mersin'den Malta’ya gitmek için yola çıktıklarını, adam başı 5 bin dolar verdiklerini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıların yargılanmak üzere 10 gün süreyle cezaevine gönderdi.