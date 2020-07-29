Mucize kurtuluş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün görenleri hayrete düşüren bir trafik kazası meydana geldi.

Salamis Otel yakınlarında meydana gelen kazada 21 yaşındaki sürücü Can Sevindi yoldan çıktı, reklam panosuna çarptı ve takla atarak savruldu. Kazada araç tamamen hurdaya dönerken, sürücü ağır yara almadan kurtuldu. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sevindi’nin şuurunun açık ve genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza mahallini görenler, “Böyle bir araçtan sağ çıkmak mucize” dedi.

Bölge haklı aynı yerde sürekli kaza yaşandığını ifade ederek, yola bariyer döşenmesini istedi.

Reklam panosuna çarpıp takla attı

Kaza; saat 19.00 raddelerinde Can Sevindi adlı gencin NP 298 plakalı aracıyla Yeniboğaziçi çemberi ile Salamis Otel çemberi arasında seyrettiği sırada yoldan çıkıp, reklam panosuna çarptıktan sonra takla atması şeklinde meydana geldi.

Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, sürücü Sevindi hafif yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Bölge halkı endişeli

Öte yandan bölge sakinleri, akşam saatlerinde yürüyüş yaptıklarını ancak sık sık kaza meydana geldiğini belirterek, yol kenarına bariyer döşenmesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 10:57