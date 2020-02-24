Bir kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’da bölgesinde dün sabaha karşı Riganis Sokak’ta 24 yaşındaki Pakistan asıllı Ahmed Bin Talib cinayete kurban gitti. Rum haber kaynakları, Ahmed Bin Talib’in dün sabah saat 05.30’da, Lefkoşa’nın güneyindeki surlar içindeki Riganis Sokak’ta yerde ölü olarak tespit edildiğini duyurdu. Ahmed Bin Talib’in bıçak olduğu tahmin edilen sivri bir cisimden yara aldığı da ifade edildi. Haber kaynakları Talib’in yabancı gruplar arasında çıkan kavga sonucunda bıçaklandığından söz etti. Rum polisinin olayla ilgili olarak şüpheli gördüğü 22 yaşındaki bir kişiyi kasten adam öldürmek suçundan tutukladığı ifade edildi. Polisin olaya karıştığı düşünülen 2 kişiyi ise aradığı kaydedildi.