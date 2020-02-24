Yenge şikayetçi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da yaşandığı iddia edilen olayda Ş.K’nin ölmüş abisinin karısına cinsel tacizde bulunduğu, oğlunu ise darp ettiği iddia edildi.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan Ş.K.’nin cinsel taciz suçunu 2019 yılı Haziran ayında işlediği belirtildi.

Zanlının önceki gün ise ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı ölmüş abisinin oğlunu darp ettiği, polise yapılan şikâyet üzerine tutuklandığı, karakolda ifade veren yengesinin 8 ay önce yaşanan tacizi de gündeme getirdiği belirtildi.

Zanlının yengesinin aile içinde kalması için taciz olayını sakladığını söylediği öğrenildi.

Ş.K.’nin ise cinsel taciz suçlamasını reddettiği kaydedildi.

Hakkında cinsel taciz ve darp suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak süre talep edildi. Soruşturmayı yapan polis, zanlının önceki gün Lapta bölgesinde aralarında ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ölmüş abisinin 25 yaşındaki oğlunu sopa ile darp ettiğini söyledi.

Sekiz ay sonra anlattı

Polis, zanlının şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını, soruşturma aşamasında darp edilen çocuğun annesinin bir şikâyette daha bulunduğunu ifade etti.

Polis, yapılan şikâyette zanlının 2019 yılı Haziran ayında yengesinin bahçesi içerisinde bulunduğu esnada pantolonunu çıkarıp ona gösterdiğine dair şikâyet yapıldığını ifade etti.

Polis, bu yönde de zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, cinsel taciz ve darp iddiaları ile ilgili soruşturma yapılacağını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme ise zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.