Herkesi korkuttu

Onur ULAĞ

Girne’de dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki dikkatsiz sürücü hızını alamayıp Dostlar Kıraathanesi’ne girdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, dün saat 11.30 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki PD 926 plakalı Hyundai i20 marka araç ile dikkatsiz bir şekilde seyreden Melisa Ferhatoğluları, Cengizhanlı Sokağa dönüş yaptığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan Dostlar Kıraathanesi isimli işyerinin duvarına, cam ve demir kapısına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Melisa Ferhatoğulları, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.