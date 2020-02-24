9 kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta iki aileden oluşan narenciye kesim işçileri arasında çıkan kavga mahkemelik oldu. Kavgada 9 kişi yer alırken, bir işçi 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Kavgaya karışan 9 kişiden 5’nin bir taraf ve 4 kişinin ise karşı tarafı oluştuğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ömer Sarıdal, Abdurrazzak Sarıdal, Mustafa Sarıdal, Ferhat Sarıdal, Necati Kurtboğan, Ömer Kurtboğan, Koçali Kurtboğan, Ramazan Kurtboğan ve Ali Kurtboğan dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, gözaltına alınan zanlılardan Ömer Sarıdal ise ‘yaralama ve kanunsuz bıçak tasarrufu’, diğer 8 zanlının ise ‘kavga, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket’ suçlarını işlediklerini söyledi.

İki aile birbirine girdi

Polis, olayın 22 Şubat 2020 tarihinde Güzelyurt’ta Açık Pazar civarında meydana geldiğini belirtti. Polis, Ömer Sarıdal, Abdurrazzak Sarıdal, Mustafa Sarıdal, Ferhat Sarıdal’ın bir taraf, Necati Kurtboğan, Ömer Kurtboğan, Koçali Kurtboğan, Ramazan Kurtboğan ve Ali Kurtboğan’ın diğer taraf olup kavgada yer aldıklarını anlattı. Portakal kesimi yüzünden çıkan kavgada zanlı Ömer Sarıdal’ın, Necati Kurtboğan, Ömer Kurtboğan, Koçali Kurtboğan, Ramazan Kurtboğan ve Ali Kurtboğan’ı bıçakla kesiler atarak hafif yaraladığını aktardı.

Polis, zanlıların arasında daha önceden husumet olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verirken, söz alan zanlı Ömer Sarıdal, karşı tarafın babasına bıçakla saldırdığını, onu kurtarmaya çalıştığını ve daha önceden de kendilerini tehdit ettiklerini ileri sürdü.