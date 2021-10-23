Meclis böyle gitmez

Cumhuriyet Meclisi nisap yetersizliği nedeniyle dün de açılamadı. Genel Kurul’un pazartesine ertelenmesiyle nisap sorunu üçüncü haftaya taşındı. Meclisin haftalardır toplanamaması vatandaşın tepkisine neden oldu. ülkede siyasi ve ekonomik krizi yaşandığını ancak meclisin toplanıp sorunları görüşmek yerine nisabı sağlayamadığını belirtti.

Genel Kurul, nisap yetersizliği dün de toplanamadı.

Meclis Başkan Vekili Armağan Candan başkanlığında ilk toplanma denemesi dün saat 11.15’te yapıldı, nisap sağlanamadığından oturuma 10 dakika ara verildi ancak ikinci deneme de başarısız oldu.



Armağan Candan, Genel Kurul toplantısının aynı gündemle 25 Ekim Pazartesi’ne ertelendiğini duyurdu.

11 Ekimden beri toplanmayı deniyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 11 Ekim’den beri toplanmayı deniyor. Nisap yetersizliği nedeniyle toplantılar 24 saat sonraya, resmi tatil ya da hafta sonu tatili varsa bir sonraki toplantı gününe erteleniyor.

Meclis son toplantısını 7 Ekim’de yapmıştı.

Nisap sorunun da gerekçe gösterildiği hükümet krizinin ardından Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim’de UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu.