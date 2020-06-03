Meclis yangınları araştıracak!

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) önerisi ve TDP ile CTP milletvekillerinin imzasıyla, 1995 yılında meydana gelen Beşparmak Dağları yangınından itibaren ülkemizdeki orman yangınlarında alınan önlemlere ilişkin yönetici ve diğer ilgililerin ihmali olup olmadığına, gereken önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi kurulması talep edildi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu çerçevede Mecliste sunulan önergeye, TDP milletvekilleri Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler’in yanı sıra, CTP milletvekilleri de imza koydu.

Söz konusu önergenin yarın ön görüşmesi yapılacak ve onaylanması halinde Ad-Hoc komite kurulacak.