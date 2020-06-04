İyileşenlerin sayısı da 3 milyonu yaklaştı

Çin'de başlayan Coronavirüs salgınında vaka sayısı 6 milyon 500 binin üzerine çıktı. Can kaybı 384 bini aştı. Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 3 milyonu yaklaşıyor. ABD hem vaka hem de can kaybı sayısında en ağır bilançoya sahip ülke konumunda bulunuyor. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 501 bin 249'a ulaştı.

Yeni tip Coronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 887 bin 872 kişi Covid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (558 bin 237), Rusya (432 bin 277), İspanya (287 bin 12), İngiltere (279 bin 856), İtalya (233 bin 836), Hindistan (214 bin 664) ve Almanya (184 bin 163) oldu. Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Peru (174 bin 884), İran (160 bin 696), Fransa (151 bin 325), Şili (108 bin 686), Meksika (97 bin 326), Kanada (92 bin 748), Suudi Arabistan (91 bin 182), Çin (83 bin 21), Pakistan (80 bin 463), Katar (62 bin 160), Belçika (58 bin 685) ve Bangladeş (55 bin 140). "

Fransa

Fransa'da virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 21'e çıktı. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 253 artışla 189 bin 82'ye ulaştı. Covid-19 nedeniyle 1210'u yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 514 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 56 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 668 artarak 69 bin 455'e yükseldi. Salgın yüzünden son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 21'e ulaştı.

İspanya

İspanya Sağlık Bakanlığı, virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısını 27 bin 128 olarak açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayıları güncellendi.

Covid-19 kaynaklı son iki gündür yeni ölüm tespit edilmediği belirtilen açıklamada, salgının başından bu yana revize edilen verilerde ölü sayısının 1 yükseltildiği kaydedildi.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 219 olduğu ve toplam vaka sayısının 240 bin 326'ya yükseldiği bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 128'e ulaştığı belirtildi.

Covid-19'la ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Sağlık Bakanlığı, önceki gün 34 olarak duyurduğu haftalık ölü sayısını dün 63'e çıkarsa da bunun günlük artışa yansımasının sadece 1 fazla olması dikkati çekti.

İtalya

İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 33 bin 601'e yükseldi.

Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkedeki aktif Coronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 596 azalarak 39 bin 297’ye geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı 233 bin 836’ya ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 321 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 846'lık artışla 160 bin 938'e çıktı. Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 71 artarak 33 bin 601’e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Önceki gün 408 olan sayı dün 353'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 999 bin 591 test yapıldı.

İngiltere

İngiltere'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 359 artarak toplamda 39 bin 728'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 bin 829 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 786 bin 219 oldu. Ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 359 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 728'e yükseldi. Vaka sayısı da 1871 artarak 279 bin 856'ya ulaştı.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 10:21