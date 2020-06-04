Ataoğlu: Yüzde 25’lik kesinti doğru değil

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, tüm belediyeleri ziyaret ederek, ‘Belediyeler Yasası’ ile ilgili görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataoğlu, belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile görüştü.

Görüşmede konuşan Ataoğlu, hükümetin aldığı kararları, salgın sürecinde takip ettiklerini belirterek, yerel yönetimlere uygulanan yüzde 25’lik kesintinin doğru bir hareket olmadığını bir kez daha vurguladı.

Ataoğlu, “Pandemi sürecini en iyi şekilde yöneten belediyeler, hiç bir kesinti olmamış gibi çalışanları ile birlikte özverili bir şekilde çalışıp yoksullara yardım hizmetinden, temizlik ve sağlık hizmetine kadar gelişen tüm süreci başarılı bir şekilde yönettiler” açıklamasında bulundu.

Dipkarpaz’ da ziyaret etti

Öte yandan Ataoğlu, belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, önceki gün Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile görüştü.

Görüşmede konuşan Ataoğlu, Coronavirüs ile ilgili izolasyon döneminde belediyelerin gösterdiği olağanüstü çalışmalara dikkati çekerek, tüm belediyeleri ve çalışanlarını kutladı.

Bu süreçte belediyeler yapılan kesintiyi hak etmediğini ifade eden Ataoğlu, buna rağmen tüm belediyelerin canla başla çalışarak gerekenden bile fazlasını yaptığını vurguladı.

Ataoğlu, Dipkarpaz bölgesinin pandemi sürecinde ilk karantina uygulamasının olduğu bölgelerden biri olduğunu ve bu süreci başarılı bir şekilde yönettiklerini, bölgede kalan halkı çok iyi bir şekilde bilgilendiklerini kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 10:42