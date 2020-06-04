Karantinasız  giriş sağlanmalı

Hükümeti ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki turizm sektörünü ötekileştirmek ve yok saymakla suçlayan Casino İşletmecileri Birliği (CİB) sektörün yaşamını sürdürmesi için bundan sonraki dönemde bir an önce giriş kapılarında düzenlemelere kolaylık getirerek özellikle turistlere ülkeye karantinasız girişleri sağlamasını istedi.

Sektörün 1 Haziran itibarıyla vergi mükellefiyetlerini yerine getirmek koşuluyla açılmasına ilişkin kararı değerlendiren CİB yönetim kurulu dün kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada, hükümetin yasa gücünde kararname ile faaliyetleri durdurulan işletmeler kapsamına aldığı casino ve otellerde çalışan turizm emekçilerini kısmi de olsa yaptığı yardım kapsamına almamasını eleştirdi. Hükümet edenlerin bürokratlarla birlikte turizm sektörüne karşı adeta düşmanca nitelendirilebilecek şekilde olumsuz tavırlarının genel de turizm ekonomisine özelde yerel üretim sektörüne ağır kayıplar yaşattığına değinilen açıklamada, hükümetin aldığı yanlış kararlarla binlerce insanımızı işsiz kalma riski ile karşı karşıya bıraktığı savunuldu.

“ Hükümetin aldığı yanlış kararlar neticesinde bugün binlerce insan işsiz kalma riski altında, aileleriyle birlikte zor günler geçirmektedirler. Sektör olarak bizler çalışanlarımıza sahip çıkmaya çalışırken devletimizin de mağdur olan çalışanlarımıza sahip çıkmasını beklerdik” denilen açıklamada devletin kasasına her yıl turizmden giren yüz milyonlarca doların kazanılmasına turizm emekçilerinin büyük payı olduğu hatırlatıldı.

“Şans oyun salonları kimler için açıldı ”

CİB yönetim kurulu açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“ Pandemi nedeniyle sınırların kapalı olduğu bir dönemde ve uçakların ne zaman uçacağına dair en ufak bir ışık bile yokken, sadece yabancıların girişine serbest olan Şans Oyunları Salonları;

- Kimlere açıldı?

- Bu salonlara kimler girecek ve oyun oynayabilecek?

- Ülkemizde bu salonlara girip, oyun oynama ehliyetine sahip bilmediğimiz bir nüfus mu var?

- Peki, bizler neden her yıl havayolu şirketlerinden 800.000 adete yakın uçak bileti almak zorunda kaldık?

- Yıllardır yurtdışından yabancıları getirerek neden yılda 1 milyona yakın otel gecelemesini otellere ödemek zorunda kaldık?

Bu sorulara cevap ararken, “İmtiyazlarını ve Vergilerini Ödeyen Casinoların Açılmasına İzin Verilecek” şeklinde yapılan açıklamalar bizlerde bir o kadar daha şaşkınlık yarattı. Kamuoyunda, vergi ve harçlarını ödemeyen bir sektör algısı yaratılmaya çalışıldı. Oysa doğru açıklama şöyle olmalıydı “Şans Oyunu Salonları, Bakanlar Kurulu Kararıyla kapalı olduğu dönemlerde bile, açıkmış ve normal faaliyetine devam ediyormuş gibi vergi ve harçlarını ödemek koşuluyla tekrar hizmet vermeye başlayabilirler” şeklinde olmalıydı.

Bir yandan, Birlik Yönetimi olarak yaptığımız toplantılarda “Belirli kriterler oluşmadan Şans Oyunu Salonlarının açılmasının (Ülke sınırlarının turist girişlerine karantinasız açılması ve ülkeye düzenlenen uçak seferlerinin düzene girmesi)” hem sektörü hem de sosyal hayatı zarara uğratacağı yönünde karar üretirken diğer yandan hak edilmeyen vergi ve harçları toplamak amacıyla, dolaylı olarak girişi yasaklı kişileri Şans Oyunu Salonlarına almamız istenmektedir. Dolayısıyla Devlete hükümet edenlerin, yıllardan beri sırf popülist siyaset için kullandıkları “Vatandaşı Casinolardan Uzak Tutma” söylemlerindeki ciddiyetlerini halkımızın vicdanına bırakıyoruz.

Tüm sektörlerin geleceğinin belirsiz olduğu bu günlerde, özelde turizm genelde ise ekonominin ayağa kalkabilmesi için hükümet yetkililerinin öncelikle en geç haziran ortasına kadar ülkeye giriş kriterlerini belirleyip bu çerçevedeki tedbirleri almak ve turistlerin karantinasız bir şekilde ülkeye girmesi için tüm sınır kapılarını açmaktır. Eş zamanlı olarak da turistlerin gelmesi için düzenli uçak seferlerini başlatmaktır.”

