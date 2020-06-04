2 kişi aranıyor

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum makamlarının ‘Körülü Cami’sine yönelik saldırıyla ilgili tüm olasılıkları değerlendirdiğini ve saldırının, Limasol’da yaşayan yabancı uyruklular tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği olasılığını açık bıraktığını yazdı.

Gazete, saldırının önce, Kıbrıslı Türklere ait olan “Gundem Cude” adlı Youtube kanalında yayınlanmış olmasının şüphe uyandırdığını kaydederken, bu bilginin Rum polisine ulaştığını ve bölgedeki kapalı devre kamera sisteminin kayıtlarında, camiye yaklaşan iki kişinin görüldüğünü ve bunların aranmakta olduğunu belirtti.

Saldırının, KKTC’deki yazılı ve görsel basında “çarptırıldığını” iddia eden ve bu durumun şüphe yarattığını kaydeden gazete, Rum polisinin camiye Molotof kokteylli saldırı yapılmadığını ve iki adet silindir şeklinde çatapat atıldığını açıkladığını yazdı.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in saldırıyla ilgili açıklamalarına da yer verdi.

Alithia gazetesi “Saldırı Bizim İçin Yabancı, Irkçılık ve Yabancı Fobisi” başlığıyla aktardığı haberinde, Köprülü Camii’ne yapılan saldırının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in verdiği kesin talimatla birlikte derinlemesine araştırılmaya devam ettiğini; ancak henüz herhangi bir sonuca ulaşılamadığını yazdı.

Gazete, bölgeden toplanan delillerin incelenmekte olduğunu ve saldırının gerçekleştiği bölgede bulunan kapalı devre kamera sisteminin soruşturmanın gidişatına yardımcı olduğunu kaydetti.

Kamera kayıtlarında, caminin duvarlarına faşist yazılar yazan bir kişinin görüldüğünü belirten gazete, ilk bakışta bu kişinin yüzünün seçilemediğini; ancak polisin özel tekniklerle görüntüleri çözmesinin ardından, şahsın net şekilde görülebilmesinin umulduğunu yazdı.

Haberde, polisin elinde, Pazar gecesi caminin yakınlarında dolaşan iki kişinin bulunduğuna dair ifadeler olduğu da kaydedildi.

Fazla hasar yok

Gazete, Limasol Polisi Sorumlusu Yannakis Sotiriadis’in yaptığı açıklamada, caminin saldırıdan pek fazla hasar almadığını; ancak verilen talimat ve konunun hassasiyeti gereği fail veya faillerin tespit edilmesi için mümkün olan her şeyin yapılacağını söylediğini yazdı.

Haberde, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis’in de dün, Köprülü Camii’ni ziyaret ettiği ve burada yaptığı açıklamalarda, saldırıyı kınadığı belirtildi.

Politis gazetesi “Belediye Yeni Tedbirler Alıyor… Türkiye Limasol’daki Vandallıkla İlgili İmaj Oyunlarında” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Köprülü Camii’ndeki saldırı meselesinin büyük boyutlara ulaştığını ve KKTC’li yetkililerin ardından Türk yetkililerin de yaptıkları açıklamalarla suçluların cezalandırılmasını istediğini yazdı.

Gazete, saldırının ardından Limasol’da bulunan üç caminin etrafındaki polis devriyelerinin artırıldığını kaydetti.

Bu arada gazete, Limasol Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Sikas’ın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Ben ırkçıyım” dediğini de yazdı.

Haberde, Sikas’ın “Kentim, hemşerilerim, kamu malı tehlikeye girdiğinde ve kentimle devletim olumsuz yönde çok uluslu hale gelirse evet, ben ırkçı olurum çünkü saygı ve eşitlik yok oluyor” şeklinde paylaşımda bulunduğu; ancak daha sonra bu paylaşımı kaldırdığı ifade edildi.