Kooperatif üyeleri faiz yükünde ezilecekler

Memurlar Kooperatifi (Me-Koop), Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (ÖYAK), K.T. Öğretmenler Kooperatifi, Mağusa Esnaf ve Zanaatkârlar Kooperatifi Ltd. (Mez-Koop) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi (DAÜ-KOOP), Meclis’te görüşülen Tüketici Kredileri Yasa Önerisi hakkında bilgi vermek amacıyla Pazartesi günü meclis önünde basın toplantısı düzenliyor.

Kooperatifler adına açıklama yapan Me-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Barçın, Meclis’te Ad-Hoc komitede görüşülen yasa önerisine finans alanında faaliyet yürüten kooperatiflerin de dâhil edilmeye çalışıldığını ve kooperatif üyelerinin, yasanın geçmesi durumunda yeni mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılma riskiyle karşı karşıya getirildiğini savundu.

Devrim Barçın, yeni düzenlemeyle kredi alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiçbir türlü faiz değişikliği yapılamayacağından kooperatif üyelerinin faiz yükü altında ezileceğini ve tüm kooperatiflerin denetiminin yasal çelişkiler doğacak şekilde KKTC Merkez Bankası’na verileceğine işaret etti.

Barçın, “Anlaşılan odur ki, Türkiye ile imzalanan protokolde kooperatifçiliğe bakış açısından görülen ‘profesyonelleşme’ kavramından murat edilenin, ülkemizde insanımızın kendi kendini yönetme imkânlarını besleyen ve bugün itibari ile özerk olarak tek ayakta kalan mali güce sahip kooperatifleri de kuşatma altına almak, şamar oğlanına çevirmek, sindirmek ve peyderpey etkisizleştirmektir” yorumunda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 10:44