Meclise gece baskını

Ömer KADİROĞLU

Belediyelerin sayısını 28’den 18’e düşürmeyi öngören reform çalışması devam ederken, gerginlik giderek tırmanıyor. Ülke genelinde bugün genel greve gideceklerini açıklayan belediye çalışanları sabahı beklemeyip dün gece şok baskın yaparak araçlarla Meclis önünde toplandı.

İş araçlarıyla Cumhuriyet Meclisi önündeki yolu trafiğe kapatan belediye çalışanları, uzun süre toplantının bitmesini bekledi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, Meclis önünde açıklama yapan belediye çalışanları daha sert eylemler yapacaklarına dair mesajlar verdi.

Şok baskın yapıldı

Belediye çalışanları, Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nı ele aldığı toplantı devam ederken, saat 20.30'da iş araçlarıyla Meclis önünde toplandı. Belediye çalışanları Meclis önünde araçlarıyla toplanan çalışanlar yolu trafiğe kapatarak, toplantının bitmesini bekledi.

28 belediyede eylem ve grev kararı

Bu arada dün sabah saatlerinde açıklama yapan belediyelerde örgütlü sendikalar bugünden itibaren 28 belediyede eylem ve grev kararı aldıklarını bildirmişti. Meclis’te açıklama yapan Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Koral Aşam tüm belediyelerde greve gideceklerini, süresiz grev de sahil her türlü eylemi devreye koyacaklarını duyurmuştu. Yalınkaya “Önerililerimizi konuşmuyorlar. Bu belediyeleri kaosa götürecek. Baskı ve dayatma altında oylatıyorlar” demişti. Aşam, “Hükümet yapısı eleştirileri dikkate almıyor. Sadece sayı üzerinden meseleyi konuşuyorlar. Hiçbir sendika başkanımız komiteye alınmıyor. Biz bu şekilde oylanırsa yarından itibaren belediyelerde her türlü demokratik hakkımız kullanacağız. Yaşanacaklardan sorumlu olmayacağız. Olacak olanlardan sorumlu hükümet olacak” demişti.

Lefkoşa kilitlemeyi düşünüyoruz

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya “Baskı ve dayatma altında oylatıyorlar. Önerililerimizi konuşmuyorlar. Bu belediyeleri kaosa götürecek. 28 belediyede süresiz grev de dahil olmak üzere başlatıyoruz. Lefkoşa kilitlemeyi düşünüyoruz. Bu çok ciddi bir meseledir” diye konuşmuştu.

Aşam: Yaşanacaklardan sorumlu olmayacağız

Başkanı Koral Aşam ise “Hükümet eleştirileri dikkate almıyor. Sadece sayı üzerinden meseleyi konuşuyorlar. Hiçbir başkanımız komiteye alınıyor. Biz bu şekilde oylanırsa belediyelerde her türlü demokratik hakkımız kullanacağız. Yaşanacaklardan sorumlu olmayacağız. Olacak olanlardan sorumlu hükümet olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Birleştirilecek belediyenler şunlar;

1- Lefkoşa Belediyesi

2- Değirmenlik Belediyesi (+ Akıncılar)

3- Gönyeli Belediyesi (+ Alayköy)

4- Mağusa Belediyesi

5- Girne Belediyesi

6- Güzelyurt Belediyesi

7- Lefke Belediyesi

8- Alsancak / Lapta Belediyesi

9- Çatalköy / Esentepe Belediyesi

10- Tatlısu Belediyesi

11- Kuzey Mesarya (Geçitkale – Serdarlı ) Belediyesi

12- Karpaz (Dipkarpaz - Y.Erenköy) Belediyesi

13- Mehmetçik - Büyükonuk Belediyesi

14- İskele Belediyesi

15- Yeni Boğaziçi Belediyesi

16- Beyarmudu Belediyesi

17- Güney Mesarya ( Akdoğan - Paşaköy - Vadili - İnönü ) Belediyesi

18- Dikmen Belediyesi