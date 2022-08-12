Ercan’da tutuklandı

Suna ERDEN

Rusya’da terör propagandası yapmak suçundan hakkında ceza davası açılan ve aranan şahıs ilan edilen gazeteci Adam Aushev’in bir yıldır KKTC’de gizlendiği ortaya çıktı. Kendisine ait Youtube kanalında Rusya hakkında muhalif görüşlere yer verdiği öğrenilen Ashev’in 2017 yılında Güney Kıbrıs’a gittiği, siyasi sığınma talep ettiği belirtildi. Bir süre güneyde yaşayan Ashev’in Rum yönetimi tarafından Rusya’ya iade edileceğini öğrenince 2021 yılında bir taksinin bagajında kuzeye geçtiği açıklandı.

Kuzeyde bir yıl gizlenen zanlının temin ettiği sahte Belçika pasaportu ile Türkiye’ye gitmeye kalkıştığı belirtildi.

Ercan Havalimanı’nda yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Taksi ile gizlice geçti

Polis, Rus uyruklu zanlının 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 04.20 sıralarında üzerinde resminin bulunduğu Adam Gazviriev adına düzenlenmiş sahte Belçika kimlik kartı ile ülkeden çıkış yapmaya çalıştığını ifade etti. Polis, zanlının sahte kimliği muhaceret görevlisine verdiği esnada fark edilerek, gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde 2017 yılı içerisinde Larnaka Havaalanı üzerinden Güney Kıbrıs’a gittiğini, politik nedenlerden dolayı sığınma hakkı istediğini ancak talebinin kabul edilmediğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ifadesinin devamında güney makamlarının kendisini Rusya’ya iade edeceğini öğrenince

9 Temmuz 2021 tarihinde plakasını hatırlamadığı siyah renk taksi içerisinde gizlice KKTC'ye geçtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının yaklaşık bir yıldan beri KKTC'de yaşadığını ve Türkiye'ye gidebilmesi için arkadaşları tarafından kendisine sahte Belçika kimlik kartı temin edildiğini anlattığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, bir gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.