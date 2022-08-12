Morali bozuldu

Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak için Metehan Sınır Kapısı’nda sahte araç poliçesi ibraz eden Rum uyruklu Stelios Pilakouris’e bu yaptığı pahalıya patladı. Muhaceret görevlisinin dikkati sayesinde yakayı ele veren zanlı gözaltına alındı.

Zanlı dün ‘resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş sahte resmi evrakı tedavüle sürme’ suçlamalarıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Günü birlik ziyaret için kuzeye geçen zanlı teminatla serbest bırakıldı ancak hem yurt dışına çıkışı yasaklandı hem de 50 bin TL nakit para yatırmak zorunda kaldı.

Girişte yakalandı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 10 Ağustos 2022 tarihinde saat 22.00 sıralarında KXC 555 plakalı Opel marka aracı ile Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye geçiş yapmaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlının muhaceretteki görevlilere sahte araç sigortası ibraz ettiğini belirtti. Polis memuru, tutuklanan zanlının Capital Sigortaya ait poliçesinin fotokopisini çektiğini, üzerine kendi aracının plakasını yazarak sahteleme işlemi yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, poliçenin emare alındığını, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, poliçeyle ilgili yapılan araştırmada sigortanın zanlıya ait olduğunu ancak poliçenin KXK 8 plakalı Honda marka araç için hazırlandığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, gerekli araştırmanın yapıldığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına ve 50 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar özgür kaldı. Zanlı ‘resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş sahte resmi evrakı tedavüle sürme’ suçlarından yargılanacak.