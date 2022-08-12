Dengesini kaybetti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de dün iş kazası sonucu, 49 yaşındaki Dündar Arda, yaşamını yitirdi. Yapım aşamasında olan inşaatın sekizinci katında, iskele üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybeden talihsiz işçi, 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde elde edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden inşaatta, iskele üzerinde bulunduğu esnada dengesini kaybeden Dündar Arda, bir anda 21 metre yükseklikten beton zemine düştü. Arda’nın iş arkadaşları feci olayın hemen ardından 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi talihsiz işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çalışma Bakanlığı görevlileri inceleme yaptı

Üzücü olayın ardından İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulunurken, Çalışma Bakanlığı görevlileri de bölgeye gelerek bilgi aldı. Ülkemize ekmek parasını kazanmak amacı ile gelen ve talihsiz bir sonla hayatını kaybeden Dündar Arda’nın ölümü iş arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Talihsiz işçinin cenazesi otopsi için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otopsinin ardından cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi.