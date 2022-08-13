Para da veriyor

Rum yönetimi, sınır dışı etmek istediği düzensiz mültecilerin, ülkelerine “gönüllü” dönmelerini sağlamak için ortak charter uçak seferleri düzenlemek üzere Pakistan ve Vietnam ile temas halinde Afrika ülkeleri ile de benzer teması kurmak niyetinde olduğu bildirildi.

Politis, “Binlerce Düzensiz Mültecinin Geri Gönderilmesi İçin Charter Uçuşlar” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığının, “daha pahalı bir yöntem” olan sınır dışı uygulaması yerine “gönüllü” olarak ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için mültecilere maddi teşvik de verdiğini kaydetti.

Habere göre Rum Bakanlar Kurulu, son toplantısında, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’e başka ülkelerden denkleri ile ortak uçuşlar gerçekleştirmek için anlaşma imzalamak üzere temas kurma yetkisi verdi. 2019’dan 2022 Haziran ayına kadar "869 Vietnamlıdan siyasi koruma başvurusu alan Güney Kıbrıs’ın başvurulardan 647’sini reddettiği, 432’sini de Vietnam ile 2021’de işbirliği yaparak ülkelerine geri gönderdiği" kaydedildi.

Rum yönetiminin, kimlik kontrolü yapılması ve masraflarını Rum yönetiminin karşılayacağı direkt uçuşlarla ülkelerine gönderilmek üzere Vietnam hükümetine yaklaşık 300 düzensiz mültecinin isim listesi gönderdiği belirtilen haberde 2 bin kişilik benzer bir isim listesinin Pakistan’a da gönderildiği bilgisi verildi.

Gazete Rum yönetiminin üçüncü ülkelerle, özellikle de Afrika kökenli mülteci sayısının son 13 yılda 30 bine ulaşması nedeniyle Afrika ülkeleriyle, düzensiz mültecilerin derhal direkt geri gönderilmesine olanak sağlayacak, bağlayıcı nitelikli anlaşmalar yapmak istediğini yazdı. Afrika kökenlilerin Güney Kıbrıs’a, İstanbul-Ercan yoluyla ulaştıkları KKTC üzerinden geçtikleri öne sürüldü.

Habere göre Rum yönetimi, sınır dışı etmek istediği düzensiz mültecilere, “gönüllü” gidişlerini sağlamak için 500 ile bin 500 Euro arasında değişen bir maddi teşvik de veriyor ve bu yöntemle bu yılın başından beri geri gönderdiği mülteci sayısı 3 bin 11 oldu.

Nikos Nuris’in, Güney Kıbrıs’a KKTC üzerinden mülteci akışını fizikî engeller, termal kameralar ve sözleşmeli polisler ile azaltacakları iddiasında ısrarlı olduğuna dikkat çeken gazete bu çerçevede ara bölgenin Güney Kıbrıs tarafına dikenli teller yerleştirildiğini ancak bunun tek başına etkin olamayacağını yazdı.