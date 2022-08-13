‘İlkinde canını kurtardı’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'nı başlatmasıyla canını kurtaran Kıbrıs Türkü’nün, harekatın ikinci aşamasıyla özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Sucuoğlu Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 48'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında şehitleri rahmetle anarak, gazilerimize şükranlarımızı sunduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, özgürlüklerine kavuşma yıldönümünde Gazimağusa, Serdarlı ve Lefke'yi de bir kez daha yürekten kutladı.

Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dönemin Başbakanı Merhum Bülent Ecevit'in “Ayşe Tatile çıksın" parolası ile harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, mücahitlerimizin ve mukavemetçi halkımızın da desteğiyle Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını, kavurucu sıcak, mekanize zırhlı Rum - Yunan Milisleri ve EOKA teröristlerine rağmen, 3 günlük kısa sürede tamamlamayı başarmıştır...

Bu başarı, acıyla, gözyaşıyla, mezarlara diri diri gömülen çocuklarımızla, kadınlarımızla, şehitlerimizin kanıyla elde edilmiş bir tarihi dönüm noktasıdır...

Mehmetçik ilerledikçe, adım adım özgürlük gelmiştir, Kıbrıs'ta sınırlar çizilmiştir...

Kıbrıs'a barış, adı üstünde Barış Harekatı ile gelmiştir...

Her yıl kutlamaktan onur duyduğumuz bu zaferi, kurduğumuz devletin, ekonomik refahı ile daimi bütünleştirmek zorundayız…

KKTC'nin, çözülebilecek sorunlarını bahane ederek, federal çözüm masallarında yelken açmaktan herkes vazgeçmelidir...

KKTC, 1974 Mutlu Barış Harekatı ile çizilen sınırları içerisinde, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi ile ekonomik ve manevi desteğiyle yol almaya devam edecek, bizler de çalışmalarımızla, geleceği belirlemede etkin rol almayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”