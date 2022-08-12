Rakamlarla mesaj

Casino İşletmecileri Birliği dün tam sayfa ilanlarla, devlete ödenen vergileri halkın bilgisine getirdi. “Ülkemizin en büyük sektörlerinden olan Casino sektörünün ödemekte olduğu düzenli vergileri ve harçları sizlerle paylaşıp, sektörümüz hakkında doğru bilgiye sahip olmanızı istiyoruz” denilen açıklamada, Haziran ayında devlete ödenen vergi ve harç tutarının 239 milyon 107 bin lira olduğu belirtildi.

Açıklamada “Bu vergilerin halkımıza hizmet olarak dönmesi en büyük arzumuzdur” denildi.

Ödemelerin detayında ise döviz olarak ödenen vergi ve harçlar şöyle aktarıldı:

“Ruhsat harcının 5 milyon 789 bin Euro, stopajın bir milyon 629 bin dolar, Şans Oyunları Hizmet Vergisinin bir milyon 792 bin dolar.”

Türk lirası ile ödenen vergiler ise şöyle:

KDV 25 milyon 383 bin TL.

Gümrük ödemeleri: 46 milyon 745 bin TL.

Casino giriş ücretleri: 450 bin TL.