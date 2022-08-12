Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği Kafes Operasyonu’nda tavşan kümesi içerisinde, 65 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Mesele kapsamında gözaltına alınan Ali Yenier, dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 10 Ağustos 2022 tarihinde, zanlı Ali Yenier’in ikametgâhında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını ifade etti. Polis, zanlının evde tespit edildiğini ve huzurunda yapılan arama sonucunda, evin bahçe kısmında bulunan tavşan kümesi içerisinde, taş bloklar arasında, 65 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.

Suçunu itiraf etti

Zanlının ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirten polis, mesele kapsamında aranan bir kişinin daha olduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.