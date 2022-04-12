Mektup verildi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Cumhuriyet Meclis'i önünde toplanıp, kanserde erken teşhis ve taramaların önemine dikkat çekerek, tarama giderlerinin nüfusa göre hesaplanıp, devlet bütçesine konulmasını talep etti.

Dernek tarafından hazırlanan ve ülkedeki kanser teşhis durum, tarama verileri ve Meclis’ten talepleri içeren mektuplar, Meclis önünde Dernek yetkilileri ile buluşan Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye teslim edildi.

Siyah kıyafetler giyen Dernek yönetim kurulu üyeleri ve her bölgeyi temsilen gelen dernek sorumluları, siyah giyinmelerinin nedeninin, “eylem ya da protesto yapmak değil, kanser teşhisi konulan hastaların içine düştüğü karanlığı ve ne yapacağını bilememe durumunu” temsil etmek olduğunu söyledi.

“İnsanlarımızın kanser olmadan, taramalarla korunmasını, devlet bütçesinin ise tedavideki pahalı ilaçlar yerine, cüzi maliyeti olan tarama yöntemlerinde kullanılmasını talep ediyoruz” diyen Dernek yetkilileri, bütçe görüşmeleri sırasında da, daha da kalabalık bir şekilde Meclis önüne gelerek, seslerini duyuracaklarını ifade etti.

Kocaismail: Devlet politikası oluşturulmalı

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, Meclis önünde yaptığı konuşmada, bireyleri kanser olmadan koruyabilmek adına bir devlet politikası oluşturulması ve ücretsiz taramaların yapılması gerektiğini belirtti.

Meclis’e ilettikleri mektuplarda tarama maliyetlerine ilişkin tüm bilgileri koyduklarını söyleyen Kocaismail, “Ülkede 20 bin üzerinde kanser hastası, kendisiyle beraber, çevresinde insanları da karanlığa düşürmektedir. Bu da toplum nüfusumuzun neredeyse yarısıdır. Buna dur dememiz gerekiyor” dedi.

Sucuoğlu: Yüz testte bir vaka bile yakalarsanız

Dernek yetkilileriyle bir araya gelen Başbakan Sucuoğlu, “Bizlere düşen görev, kanserle mücadelede erken tanıyı daha da genişletmek. İcap ederse, ücretsiz bir şekilde vatandaşımıza sunmaktır. Yüz test yaparsınız, bir vaka bile yakalarsanız bir can, bir ailedir. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyetimiz yüksek orandadır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz, yapacağız” dedi ve kanser hastalarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, kuvvet ve sabır diledi.

Töre: Mücadeleyi takdirle izliyoruz

Meclis Başkanı Töre ise, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yürüttüğü mücadeleyi takdirle izlediğini söyleyerek, “Madem ki kanserle mücadele, erken tanı taramalarıyla mümkündür, bunun yapılması gerekmektedir” dedi ve erken tanıyla hayatını kurtulan birçok insanın olduğuna dikkat çekti.