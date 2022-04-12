Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 52 trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı. Aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde toplam 7 bin 774 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 838 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; meydana gelen 52 kazanın 18’si süratli araç kullanmak, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 6’sı yakın takip ve 7’si diğer etkenlerden dolayı gerçekleşti.
Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat ( 209 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 22 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 67 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 26 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 160 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 46 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 71 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 31 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 42 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 10 ) ve 122 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”
7 günlük bilanço
Ülke genelinde 52 kaza meydana geldi, 21 kişi yaralandı, 838 araç sürücü suç işledi
Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 52 trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı. Aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde toplam 7 bin 774 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 838 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.
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