7 günlük bilanço

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 52 trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı. Aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde toplam 7 bin 774 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 838 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; meydana gelen 52 kazanın 18’si süratli araç kullanmak, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 6’sı yakın takip ve 7’si diğer etkenlerden dolayı gerçekleşti.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 209 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 22 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 67 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 26 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 160 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 46 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 71 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 31 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 42 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 10 ) ve 122 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”