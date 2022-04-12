Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Zorlu Töre başkanlığında saat 11.40’ta başladı. Meclis’te ‘Yüce-cüce’ Meclis tartışması yaşandı. Vekiller bazen yerinden bazen de kürsüden bu konudaki düşüncelerini belirtti. Meclis’te zaman zaman tansiyon yükseldi, sinirler gerildi.

Genel Kurul’da ilk olarak onaya sunuş işlemleri gerçekleştirildi ve Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi’nin gündemine bulunan, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa tasarısının ivediliği ele alındı.

Konu hakkında ilk sözü alan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, uzun zamandır bu konun gündemde olduğunu, geçmiş dönemlerde konun tartışıldığını anımsattı.

Gelen yasanın içerik olarak detaylı olarak çalışılmasına oylarının olumlu olacağını ifade eden Rogers, yasa kadar uygulamada neler yapılacağının önemli olduğunu, tasarıya oylarının olumlu olacağını söyledi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, geçtiğimiz dönem idari komitede bunun çok önem verdikleri bir konu olduğuna dikkat çekerek, daha önceki komite toplantılarında tasarıda eksiklikler olduğunun tespit edildiğini anımsattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, geçmiş yıllarda görüşülmeye başlayan yasa tasarısının eksiklikler ve gerekçeler nedeniyle geçirilemediğini ifade ederek, bu konuda çok zaman kaybedildiğini, bunun hızlıca hayata geçirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmalar sonunda yasa oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri komitesinin gündeminde bulunan Seçim ve Halk oylaması Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

Yasa tasarısının ivediliği oy birliğiyle geri çekildi.

Genel Kurulda daha sonra Elektronik Haberleşeme Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

Tasarının ivediliği oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı ele alındı.

Konuşmalar sonunda tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin tasarılara ilişkin raporları ele alındı.

Barçın, neden ‘Cüce Meclis’ dediğini anlattı

Konu hakkında ilk sözü alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, artık bu meclise “cüce” denildiğinde sinirlenmemek gerektiğini belirterek, protokolün hukuken Meclis’te onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi gerektiğini, ancak protokol olmadan yolların yapılıp döküldükten sonra protokolün Meclise geldiğini savundu.

“Cüce Meclis” derken onu kastettiğini ifade eden Barçın, Anayasa’nın delik deşik edildiğini ileri sürdü.

Protokolle devlete mali mükellefiyet yüklenip yüklenmediğini soran Barçın, devlete mali mükellefiyet yüklediği için Anayasaya göre Meclise onay değil, yasa tasarısı olarak gelmesi gerektiğini vurguladı.

Barçın’ın konuşması sonrasında Meclis Başkanı Zorlu Töre, Barçının konuşmasında kullandığı “Cüce” kelimesinin tutanaklardan çıkarttırıldığını söyledi.

Genel Kurul’da Töre’nin tutanaklara müdahale ettiği gerekçesiyle sözlü tartışmalar yaşandı.

Arıklı: Muhalefeti anlamakta güçlük çekiyorum

Barçın’ın konuşması sonunda kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ana muhalefet milletvekillerini anlamakta güçlük çektiğini ifade ederek, “Ana muhalefet Cüce dediği Mecliste temsil edilmek için her türlü çabayı harcıyor, inanmadığı tanımadığı devletin başına gelme için her türlü gayreti gösteriyor ondan sonra da bu meclise Cüce meclis diyor, yazıklar olun. Siz de o zaman cüce milletvekillerisiniz. Sorularınıza cevap bile vermeye gerek görmüyorum” diyerek, kürsüyü terk etti.

Genel Kurulda, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Erhürman’dan Arıklı’ya yanıt

Meclis’te “Yüce-cüce” Meclis tartışması yaşandı. Vekiller bazen yerinden bazen de kürsüden bu konudaki düşüncelerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakan Arıklı’nın sözlerine cevap vermek üzere kürsüye çıktı.

Erhürman, şunları kaydetti:

“Eğer bu Meclis’te uzlaşma kültürüyle yolumuza devam etmek istiyorsak asgari uzlaşma Anayasa ve ilgili mevzuattır. İhlal gündeme gelirse uzlaşma sağladığımız zemin ortadan kalkar. Ne yazık ki böyle bir prosedür izleniyor. Biz de size, Meclis eğer yüceyse, Meclis’in yetkilerini ihlal etmeyin diyoruz. Meclis Başkanı Anayasa ve mevzuat delinirken Meclise yüce meclise derse bu karikatüre döner…. Meclisin itibarı olmalı ki ona yüce diyebilesiniz. Bu itibar ayaklar altına alınıyor. Bizimle dalga geçildiği hissine kapılıyoruz…”

Tosunoğlu’ndan üslup eleştirisi

DP milletvekili Hasan Tosunoğlu, yerinden söz alarak, muhalefet milletvekilinin değer yargılarına ait üslubunu eleştirdi. Tosunoğlu, Meclis’te kısır bir döngü yaratıldığını savunarak, “Bence esas olanı kaçırıyor, Meclis’in, ülkenin gündemini farklı noktalara çekiyoruz….” şeklinde konuştu.

Özersay: Bakan ile Başbakan farklı konuşuyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda HP ve CTP genel başkanları Meclis İç Tüzüğü’nün 62’nci maddesi tahtında söz alarak bazı güncel konulara değindi, eleştirilerde bulundu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, elektrikte ve alkolde okkalı zam yapıldığını ifade ederek, “Zamdan indirim yapılacağını söylediniz. Maliye Bakanı ile Başbakanın açıklamaları arasında tezatlık var. Ya Maliye Bakanı’nın ya da Başbakanı’nın söylediği doğrudur. İkisi birden doğruysa bunu bize izah etmeleri gerek. Yapmazlarsa bu halka doğruyu söylememek anlamına gelir…” dedi.

Muhalefete kulak verilmesini, soruların cevaplanmasını isteyen Özersay, “Bu şekilde devlet yönetilmez. İnsanlar elektriği hangi tarifede kullandığını bilmiyor. Başbakan ve Maliye Bakanı’nın açıklamaları arasında makas olursa, hükümetin de kendilerinin de itibarı kalmaz…” şeklinde konuştu.

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ekonomik protokolün imzalanacağını söylediğini ama imzalanmadığını kaydederek, ne zaman imzalanacağını sordu.

Meclis bugün yeniden toplanacak

Genel Kurulda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündemindeki 2 onay yasa tasarısı onaya sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı Genel Kurul’da isim okunarak oylandı.

Buna göre, onay yasa tasarısına 26 vekil kabul, 4 vekil ret oyu verdi. 19 vekil oylamaya katılmadı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı da isim okunarak oylandı. 31 kabul oyu verildi. 19 vekil oylamaya katılmadı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul, denetim gündemiyle bugün saat 10.00’da toplanacak.