Yasalar, cezalar ve icraatlar yetersiz

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa, Gazimağusa ve daha birçok ilçede yıllardan beri atıl duran inşaat atıkları, hurdalık araçlar ve eski eşyalar belediyeler tarafından toplatılmıyor. Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre; yasaların ve yetkilerin yetersizliğinden şikâyet eden belediye yetkilileri ‘ancak şikayet üzerine’ harekete geçiyor ve çevreye zarar veren vatandaşlara bir miktar ceza yazılabiliyor.

Örneğin; kullanılmaz halde, hurdaya çıkmış bir araç, 20 yıldan beri yol kenarında veya kaldırım üzerinde duruyorsa ve herhangi biri vatandaş bunu şikâyet ediyorsa; belediye bunu gündeme alıp, aracı olduğu yerden kaldırabiliyor ve en fazla 500 TL ceza kesebiliyor. Kum, çakıl, çimento, demir ve kalıp tahtası gibi inşaat atıkları ise çevreye büyük zarar verdiği halde uzun yıllar olduğu yerde kalıyor.

Çöp dağları

Lefkoşa’da atıkların yanı sıra insan boyuna ulaşan otlar ve etrafa yayılan çöpler de çevre kirliliğine neden oluyor. Evlerin yanında bulunan çöp konteynerleri dolup taşarken ,kötü görüntülerin yanı sıra çevreye yayılan dayanılmaz kokular da halkı isyan ettiriyor. Çöplerin toplanmaması sağlık açısından da risk oluştururken, vatandaşlar, “Çöpler düzenli toplanmıyor. Buradan çıkan sinekler evlerimize yiyeceklerimize geliyor. Belediyeden daha duyarlı davranmasını istiyoruz. Kırık dökük çöp konteynerleri Lefkoşa’nın her noktasında göze çarpıyor. Çöp konteynerlerinin deforme olması nedeniyle de çöpler sokak aralarına dağılıyor” diyerek, dert yandı.

Ot istilası

Lefkoşa’da kaldırımlarda, yol kenarlarında, evlerin önünde ve daha birçok alanda kesilmeyen otlar hem yayalara hem de araç sürücülerine zorluk yaşatıyor. Başkent’in her noktasında bulunan ve insan boyunu aşan otlar havaların ısındığı bu günlerde yangın tehlikesi de oluşturuyor.

Hurda araç kenti

Lefkoşa’nın bir diğer sorunu ise kullanılmayan eski araçlar. Bazıları terk edilmiş bazıları ise çürümeye yüz tutmuş hurda araçlar, kentin birçok noktasında bulunuyor. LTB’nin bu araçlara sadece şikâyet olduğu zamanlarda müdahale ettiği belirtiliyor. Sahibi, belediye tarafından çekilen aracını 500 TL ceza ödeyerek geri alabiliyor.

Gazimağusa’da çöp manzaraları

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Belediyesi çalışanları maaş alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. Grev nedeniyle belediye hizmetleri verilmiyor, çöpler toplanmıyor. Kentin dört bir yanındaki çöp kutuları dolup taştı; çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Bölge halkı, grev nedeniyle çöplerin toplanmadığını, bu nedenle mağdur olduklarını ifade ederek, belediyenin, personel ile olan sorunlarını bir an önce çözmesini ve kentin çöp yığınlarından temizlenmesini istedi.



Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 10:02