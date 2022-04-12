Tepkileri kapasiteye

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES), Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesinde “yatak sayısı sekizden fazla hasta yatışını kabul etmeme” eylemine bugün başlayacağını açıkladı.

Açıklamada, koroner yoğun bakım ünitesinde yatakların dolu olduğu zaman hastaların takip ve bakımlarının sedye üzerinde yapılmasının beklendiği ileri sürülerek, yetersiz altyapı ve donanımla bu hizmetin verilmesinin hastaların selameti açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle bugünden itibaren kapasite üzerinde hasta kabul edilmeyeceği belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, eylem açıklaması üzerine Sağlık Bakanı Ali Pilli dün koroner yoğun bakım ünitesini ziyaret ederek, çalışanlarla durum değerlendirmesi yaptı.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, “Ümit ediyoruz ki halkımızın sağlığını düşünerek gerek sağlık bakanlığı yetkilileri gerekse hastane yönetimi en kısa sürede halkımızın menfaatine olacak şekilde koroner yoğun bakım ünitesi problemlerini çözmek adına girişimlerini başlatıp arzu ettiğimiz çalışma ortamı ve hastalarımız için güvenli bir ortam sağlayacaktırlar” dedi.