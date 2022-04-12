Soruşturma sürüyor

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı’nda gerçekleştirilen Zımba Operasyonu’nda ele geçirilen 2 kilo uyuşturucuyla ilgili tutuklanan Edit Chipimbiro, Tafadzwa Nicola Mutsago ve Fortuna Tafadzwa Tuta hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, Fortuna Tafadzwa Tuta’nın uyuşturucuyu sipariş eden şahıs, Edit ile Tafadzwa’nın kurye olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 6 Nisan 2022 tarihinde saat 02.40 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun valizlerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada Edit Chipimbiro’ya ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, her iki zanlının havaalanında tutuklandığını açıkladı.

Polis, Edit Chıpımbıro’nın gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında Fortuna Tafadzwa Tuta’nın istemi üzerine ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti.

Polis itiraf üzerine Tuta’nın da gözaltına alındığını, evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlı Tuta’nın evinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan presleme makinesi ile şeffaf poşetler bulunduğunu anlattı. Polis, Tafadzwa Nicola Mutsago ile Fortuna Tafadzwa Tuta’nın cep telefonlarının incelendiğini; uyuşturucuyu X-Ray cihazına takılmadan nasıl geçireceklerine dair mesajlar belirlediğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen uyuşturucunun analize gönderildiğini ve sonuçlarından beklendiğini ifade ederek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.