Personel aranıyor

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında yaya geçişlerinin yapıldığı Lefkoşa’daki Lokmacı Sınır Kapısı’nda dün izdiham yaşandı.

Tarihi çarşı Arasta’ya açılan Lokmacı Kapısı’nda gidiş ve geliş kabinlerinde sadece birer personelin çalışmasından dolayı büyük bir yığılma oldu.

Ülkeden çıkış işlemlerini yapan personel, elinden geldiğince hızlı davranmaya çalışsa da tek başına çalıştığı için vatandaşın kuyrukta beklemesini engelleyemedi.

Sadece çıkış işlemleri değil, güneyden gelenlerin giriş işlemleri de aksadı. Giriş işlemlerini de bir personel yapmaya çalışırken, her iki kabinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kıbrıslı Türkler gibi kuzeye alışverişe ve gezmeye gelen turistler de yaşanan yoğunluktan dolayı uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Daha fazla personel şart

Duruma isyan eden vatandaşlar, “Neden giriş ve çıkış kabinlerinde birer personel çalışıyor. Neden daha fazla personel görevlendirilmiyor. Hem bize hem de tek başına tüm işleri yapmaya çalışan personele yazık. Halbuki güneyde giriş-çıkış işlemleri birkaç kişi tarafından yapılıyor. İnsanlar kapılarda uzun süre bekletilmiyor” diyerek, dert yandı.

Kapıda işkence

Yaşanan durumda rahatsızlık duyan Arasta esnafı da sınır kapısında yaşanan sıkıntından dolayı şikayetçi oldu. Lokmacı Kapısı’nda daha fazla personel görevlendirilmesini isteyen esnaf, “Yaz ayları geldi. Daha fazla turist gelecek. Ama biz bu insanlara kapılarda işkence yaparsak ülkemize gelmelerini nasıl sağlayacağız. Kapıda bir saat bekleyen bir insan bir daha geleceğinde iki kez düşünür. Biz Lefkoşa’da başka sınır kapılarının açılmasını talep ederken, mevcut kapıya dahi yeterli personel koyamıyoruz” dedi.

Turistleri bıktırıyoruz

Esnaf, güneyden gelen turistlerin Arasta’yı ayakta tuttuğunu ifade ederek, “Her gelen turist önce bize sonra ülke ekonomisine katkı koyar. Turist sayısını artırmaya yönelik adımlar atmamız gerekirken, geleni de kaçırmaya çalışıyoruz. Yetkililer Lokmacı’da yaşanan sıkışıklığın kaynağını bulup çözmeli. Daha fazla personel koymalı, insanlar rahat geçiş yapabilmeli” şeklinde konuştu.