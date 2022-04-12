Hayatı kaydı

Suna ERDEN

Yedidalga köyünde ‘sınır ihlali’ tartışması nedeniyle komşusu Naci Tekin’e av tüfeği ile ateş açıp gözünden vuran ve kör olmasına neden olan Emel Avcıbaşı (E-60) hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 8 yıl hapse mahkûm edildi.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın sınır ihtilafı yaşadığı komşusunu av tüfeği ile her şeyden habersiz bir anda vurup, gözünü kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Soytaç, sanığın2 el ateş edip komşusunun eşinin hayatını da tehlikeye atmasını, olay mahallinden kaçıp, dönmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, ayrıca işlenen suçun kamu güvenliğini tehdit etmesinden dolayı bu hususun sanık aleyhine değerlendirdiklerinin altını çizdi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 8 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Olayın geçmişi

Elde edilen bilgilere göre; 4 Temmuz 2021 tarihinde saat 22.45 sıralarında Yedidalga’da Şehit Salih Hüseyin Sokak üzerinde meydana gelen olay şöyle gerçekleşti. Bir birlerinin karşı komşusu olan Naci Tekin ile Emel Avcıbaşı ortak alandaki bahçelerini ayırmak için tel örgü çekti.

Ancak Emel Avcıbaşı ile Naci Tekin arasında zaman zaman sınır ihlali yapıldığı gerekçesiyle tartışma yaşandı.

Tekin’in bahçesinde kullandığı ilaçların ağaçlarına zarar verdiğini, ayrıca sınır ihlali yapıldığını sürekli dile getirerek, tartışma çıkardığı iddia edilen sanık, olay gününün sabahı da aynı sorunlar nedeniyle komşusuyla zıtlaştı. Sanık, gece saatlerinde ise balkonda olduğu bir esnada komşusu Tekin’in dışarı çıktığını gördü, av tüfeğini aldı, bahçesinde bir süre pusuda bekledikten sonra Tekin’e iki el ateş açtı. Sanık, komşusunu vurduktan sonra silahıyla birlikte kayıplara karıştı. Olayda başından ve sağ gözünden yaralanan Tekin ise Lefkoşa’ya getirilerek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Komşusunu yaraladıktan sonra kayıplara karışan sanık, Güzelyurt Adli Şube ve Lefke Karakolunda görevli ekiplerin uğraşları sonucu kısa sürede yakalandı.