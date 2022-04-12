Başları belada

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da raf sorumlusu olarak çalıştığı Akun isimli iş yerinden Yusuf Salel’in teşvikiyle 13 karton sigara çaldığı iddia edilen İsmoil Berdier ile suç ortağı hakkındaki soruşturma sürüyor. İsmoil Berdier ile Yusuf Salel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İsmoil Berdier’in çaldığı sigaraları 2 bin 150 TL karşılığında Yusuf Salel’e sattığı açıklandı. Hırsızlık olayının ise Yusuf Salel’in yardımıyla gerçekleştiği belirtildi. Salel’in söz konusu marketten alışveriş yaptığı, kasaya gittiği, bu esnada Berdier’in çaldığı sigaraları araca koyduğu belirtildi. Zanlıların aynı suçu 3 farklı tarihte daha işlendiğinin belirlendiği açıklandı.

3 gün daha hücredeler

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, 2022 yılı Ocak ile Nisan ayları arasında, İsmoil Berdier’in, Yusuf Salel’in teşvikiyle Akun isimli marketten 3 bin 420 TL değerinde 13 karton sigara çaldığını söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde, 6 Nisan 2022 tarihinde, Yusuf Salel’in alışveriş yaparak kasaya ödeme yaptığı sırada, Berdier’in, araca karton yüklediğinin görüldüğünü ve aynı suçun 3 farklı tarihte daha işlendiğinin tespit edildiğini bildirdi. Polis, ilk etapta

13 karton tespit edildiğini ancak miktarın artma ihtimali olduğunu ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin inceleneceğini belirten polis, mahkemeden ek üre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.