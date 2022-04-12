Corona’dan bir kayıp daha

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 teşhisiyle tedavi gören emekli Diş Doktoru 74 yaşındaki Şakir Söker hayatını kaybetti.

İskele bölgesinin sevilen isimlerinden Söker’in vefatıyla KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a yükselmiş oldu.

Ülkede bir can kaybının yanı sıra 266 yeni vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 13 bin 16 testle 266 vaka saptandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakaların 152’si Lefkoşa, 38’i Girne, 62’si Gazimağusa, 7’si Güzelyurt, 4’ü İskele, 3’ü Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı 13016.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı 266.

Yapılan toplam test sayısı 6,562,073.

Toplam vaka sayısı 90,711.

İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 86,322.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 4,163.

Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 41.

Karantinadaki vaka sayısı 4,115.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 228.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7.

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 601.

Güneyde 3 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta ise Covid-19'dan üç kişi hayatını kaybederken, son 24 saat içerisinde yapılan 83 bin 217 test sonucu 2 bin 254 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin 82 ve 91 yaşındaki iki kadın ile 84 yaşındaki bir erkek olduğu ve 29’unun durumu kritik olmak üzere 204 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 459 bin 677 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 980’e yükseldi.