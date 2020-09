Merit Grubu'ndan anlamlı mesaj

Merit Grubu, asılsız yayın ve kötü niyetli açıklamaların yargıya taşınacağını belirterek anlamlı mesaj verdi: Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz

Merit Oteller Grubu, her dönem olduğu gibi pandemi sürecinde de ülke için çalıştıklarını ancak buna rağmen Tibuk Ailesi’nin bu zor dönemde istihdam yaratmak adına yaptığı yatırımlarına, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için gösterdiği gayretlerine karşı çeşitli yayın organlarında mesnetsiz ve kötü niyetli açıklamalar yapıldığını belirti. Kötü ve mesnetsiz yayınların büyük bir üzüntü ile karşılandığı kaydedilerek, “Asılsız her iddianın hukuksal zeminde takipçisi olduğumuzu ve gerekeni yapacağımızı bilmenizi isteriz” denildi.

Merit Grup tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Şirketimiz, 20 yılı aşkın süredir başta turizm olmak üzere, birçok farklı alanda yaptığı yatırımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine büyük katkılar sunmuş, yeni yatırımları ile de katkı sunmaya devam etmektedir.

Ayrıca tüm Dünya’nın görmezden geldiği, Akdeniz’in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası anlamda tanıtılması hususunda ciddi tanıtım faaliyetleri yürütmüş, yürütmeye devam etmeyi de ilke olarak benimsemiştir.

Ülkemiz ekonomisini ve sosyal yaşamını 2020 Mart ayı itibariyle derinden sarsan Covid-19 salgını süresince de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve milletimize tüm imkânlarıyla destek olmaktan da asla geri durmamıştır.

Bu hususta, 30 Mart – 25 Nisan tarihleri arasında Merit Cyprus Gardens, işletmemiz 60 vatandaşımızın konakladığı pandemi oteli olarak tahsis edilmiştir.



Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 13:22

Sağlık bakanlığımızın ve milletimizin desteğe ihtiyacı olduğu noktada, Merit Otellerinin bağlı olduğu Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un oğlu Murat Besim Tibuk, Sağlık Bakanlığı’nın talep ettiği 3 bin hızlı tanı kitine istinaden 6 bin adet hızlı tanı kitini de özel bir uçak kiralayarak adaya getirmiş, desteklerini esirgememiştir.Sağlık Bakanlığının bilgisi ve özel izni dahilinde bu yardımları gerçekleştiren Sayın Murat Besim Tibuk, devletimize ek bir maliyet yaratmamak adına, Merit Royal Premium Hotel & Resort işletmemizde karantinada kalmış, akabinde söz konusu işletmemiz 20 Haziran 2020 tarihine kadar da yaklaşık 60 vatandaşımızın konakladığı bir pandemi oteli olarak hizmet vermiştir.Gerek şirketimiz, gerekse Tibuk ailesi, her birey ve kurumun tecrübe ettiği olağanüstü koşullarda, her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti menfaatinden yana tavrını ve desteğini esirgememiş, destek olmaktan da gurur duymuştur.Öyle ki yapımına henüz başlanmış pandemi hastanesinin olmadığı dönemde dahi yatırımlarımızdan biri olan Queen Aphrodite Otel’imizi de Sağlık Bakanlığı’nın pandemi hastanesi olarak kullanması hususunda KKTC Hükümetine karşılıksız olarak teklif etmiştir.Şirketimizin, Tibuk Ailesi’nin gösterdiği tüm iyi niyetli desteklerine, bu zor dönemde istihdam yaratmak adına yaptığı yatırımlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı için gösterdiği gayretlerine karşı -çeşitli yayın organlarında yapılan mesnetsiz ve kötü niyetli açıklamaları büyük bir üzüntü ile karşıladığını belirtmek isteriz.Daha önce de belirttiğimiz gibi asılsız her iddianın hukuksal zeminde takipçisi olduğumuzu ve gerekeni yapacağımızı bilmenizi isteriz.Merit Grubu olarak tüm gayretimizle ülkemize hizmet etmeye devam edeceğimizi belirtir, asılsız iddialara itibar göstermeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağduyulu halkına teşekkür ederiz.”