Arı: Doğal bir plato

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, çeşitli ülkelerden yönetmen, yapımcı, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcilerini buluşturan "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı. Katılımcılar, klasik otomobillerle Göreme ve Uçhisar beldesinde gezdi.

Festival ile ilgili Nevşehir Belediyesinde düzenlenen değerlendirme toplantısında Belediye Başkanı Rasim Arı, daha önce İstanbul’da gerçekleştirilen festivalin bundan sonraki süreçte Kapadokya'da düzenleneceğini belirtti.

Arı, Kapadokya’nın tarihi, kültürel dokusuyla doğal bir film platosu olduğunu ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 10:34

Film gösterimleri ve festival sonundaki ödül töreninin bölgedeki çeşitli turizm merkezlerindeki açık alanlarda yapılacağını kaydeden Arı, şöyle konuştu:"Uluslararası Turizm Filmleri Festivali bu yıldan itibaren Kapadokya'da düzenlenecek. Festivalimiz, hem bir film festivali hem de bir turizm festivali özelliği taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizin turizm başkenti olan Kapadokya'da festivalimizin düzenlenmesi için büyük çaba sarf ettik. Festival kapsamındaki tüm etkinliklerimizde sosyal mesafe ve hijyen önlemleri ön planda tutulmaktadır. 20 üye ülkede 30 yıldır düzenlenen bu önemli organizasyonun şehrimizde düzenlenmesinde katkısı olan Uluslararası CIFFT Federasyonuna, değerli yönetim kuruluna ve aramızda bulunan değerli üye ülke başkanlarına destekleri için teşekkür ediyorum."Çeşitli ülkelerden yönetmen, yapımcı, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren festival Nevşehir Kalesindeki etkinlikle devam etti. Festivale katılan kısa metrajlı filmler surlara yerleştirilen dev ekrandan izlendi.