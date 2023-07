Merit Park’ın’ Kekik’ klasiği

Farklı lezzetler özenle hazırlanıp sunuluyor

Uzun süredir Merit Park Otel'deki Kekik Meyhane'nin methini duyuyordum. Kalitesi, leziz tatları ve de ambiyansı övgülere neden oluyordu.

Geçtiğimiz yıl pandemi şartları içerisinde bir kere 3 değerli arkadaşımla ziyaret etmiştim. Havanın çok yağışlı ve rüzgârlı oluşu sebebiyle doğrusu tam A la carte ruhunun tadına varamamıştım.

Bu kez ilk işim bir lezzet kervanına şahitlik etmek oldu.

Kekik Meyhane'nin tarihi bir binayı andıran kapısından adımınızı attığınızda değişik bir ambiyansla karşılaşıyorsunuz. Gözüme ilk çarpan masalardaki içki ve miksoloji ile ilgili yazıların olduğu masa örtüleri oldu. Bu bana Hacettepe Üniversitesi öğrencilik yıllarımda Ankara'nın Ulus semtindeki eski postanenin yanındaki yokuşta bulunan meyhaneyi hatırlattı. Orada da eski gazete kağıtları masa örtüsü olarak kullanılırdı. İçtiğimiz ise plastik tıpalı mutuk şarabıydı. Alış fiyatı ise bir elin parmaklarından daha az lira idi.

Gelin şimdi bir serüvene çıkalım

Uyumlu bir kumaştan dokunmuş, rakı ağırlıklı içkilerle, ilgili şiirler ve haberleri konu alan masa örtüleri; kendine özgü çatal bıçakları, tam bir meyhane müziği, sıvası özellikle yapılmamış taş duvarlar ve eskitilmiş hasır sandalyeler ve de konu ile örtüşen tablolar.

Camın önüne oturma şansını yakalarsanız ve de gün başı ise güneşe bakın. Biraz sonra güneş battığı zaman gözünüzün önünde ışıklandırılmış bir kaya silsilesi çıkacak ve siz tüm bu güzellikler arasında A la carte Şefi Mehmet Ali Turmuş Usta'nın leziz mezelerini tadacaksınız.

Bu arada bir karakterden daha bahsetmeden gelemeyeceğim yiyecek ve içecekten sorumlu Müdür Yardımcısı Hakan Bey her an her yerde sizinle göz göze diz dize bir Kartal edasıyla.

Ezine peyniri ile başlayan, Kıbrıs’ın sevilen çakıstes salatası, ayvalı tarator pancar sarması ve muhteşem ötesi çiçek dolması ile devam eden bir menüye sahip. Bunun dışında cevizli kaşık salatası, ev yapımı değişik karakterdeki haşlanmış içli köfte, Kıbrıs pidesi arası gerçek köy hellimi, Arnavut tarzı kızartılmış ve aroma verilmiş kuzu ciğeri...

Ana yemeklere gelince Kıbrıs'ın olmazsa olmazı şeftali kebabı, pamuk gibi yumuşacık kuzu çiş, Kekik'in ruhuna uygun meyhane köfte ve kanat ızgara.

Bütün bu tatların özelliği; Kıbrıs'ın klasik servis usulü olan tek tek ve küçük küçük geliyor olması. Bir de son kervan var ki midenizde oraya yer ayırın derim. Dondurma ile sunulan ev yapımı künefe, hakikaten mis gibi süt kokan Merit Park Otel Executîve Şef Hasan Akçay'ın spesiyali soğuk baklava...

Hikayesi olan bir isim: ‘KEKİK’

Siz bu yemekleri yerken ben de ‘Kekik’ isminin nereden geldiğini anlatayım:

İlk açıldığı yer 2016’da Girne kentinin Türk Mahallesi'nde bahçeli ve şömineli, eski ama bir o kadar da şirin bir ev. Restorana adını veren ise bu tarih kokan evin bahçesinde yetişen dağ kekikleri. Kekik Restoran, çok eski yıllardan bu yana hep restoran olarak çalıştırılmış. 1974 yapımı Tarık Akan, Perihan Savaş ve Hulusi Kentmen'in başrollerini oynadığı ‘Esir Hayat’ filminin de çekimlerinde kullanılmış.

Şimdilerde ise Merit Park Otel'in Genel Müdürü ve aynı zamanda iyi bir gurme olan Alper Pınar Kekik Restoran'ı Kekik Meyhane adıyla Girne Merit Park Otel'de yaşatıyor.