Yaralara merhem olacak

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) depremzedelere 5 milyon TL’lik yardım yaptı.

Verilen bilgiye göre, Casino İşletmecileri Birliği (CİB) Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek çalışmalarını Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda (KTSO) yürüten Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nu (KTDP) ziyaret ederek Koordinatör Erçin Tekakpınar’a bağış çekini takdim etti.

Depremin yaralarının sarılması için ilk günlerden itibaren çalıştıklarını kaydeden Sarıçiçek, sektördekilerin ferdi yardımlarının yanı sıra Casino İşletmecileri Birliği olarak depremzedelere ilk etapta 10 milyon TL ikinci etapta da 5 milyon TL yardım yaptıklarını söyledi.

Casino İşletmecileri Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek, sektör yatırımcılarının bu konudaki duyarlılığının sürdüğünü belirtti.

