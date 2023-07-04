Sınır kapıları çözüm bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında karşılıklı geçişlerin yapıldığı sınır kapılarının neredeyse hepsinde sorun yaşanıyor. Lefkoşa’daki araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan’da, Arasta’ya açılan kapı Lokmacı’da yoğun geçişler nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, dün aynı manzara Akyar’da da yaşandı. Gazimağusa’nın Akyar Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluk, dün geçiş yapan Kıbrıslı Türk ve Rumların yanı sıra turistleri adeta çıldırttı. Sıcak havada uzun süre bekleyenler sınır kapısında yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Diyalog muhabirine ulaşan vatandaşlar, öğle saatlerinde Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapmak için Akyar’a geldiklerinde büyük bir araç konvoyu ile karşılaştıklarını belirtti. Vatandaşlar “Bir saat kuyrukta bekledik, herkes sinir krizi geçirdi” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023, 10:09