Zanlılar teminatla serbest 

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat'ta faaliyet gösteren Özcan Kasapta ele geçirilen bir tonu aşkın kaçak etle ilgili tutuklanan Önder Özcan, Baransel Seyitoğlu, Üzüm ve Altan Karakuş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Yapılan kontrolde kasap dükkanında 500 kilo sığır, 40 kilo kuzu eti, iş yeri önündeki van araçta da 563 kilo gümrüksüz sığır eti ele geçirildiği belirtildi.

Polis, alınan ihbar üzerine 22 Haziran 2023 tarihinde saat 18.45 sıralarında Haspolat'ta faaliyet gösteren işletmeciliğini Önder Özcan’ın yaptığı Özcan Kasap isimli işyerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde kasap dükkanında toplam 500 kilo taze sığır ve 40 kilo taze kemikli kuzu eti ele geçirildiğini söyledi.

Polis, kasap dükkanı yanında bulunan Baransel Seyitoğlu’nun kullanımındaki Van araç içerisinde ise toplam 563 kilo mühürsüz taze kemikli sığır etinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, Önder Özcan ve Baransel Seyitoğlu’nun suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu ülkeye kaçak et getirilmesiyle ilgili Üzüm ve Altan Karakuş’unda suçla bağlantıları görülerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 10 gündür tutuklu olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, Altan Karakuş için bir kefilin 200 bin TL, diğer zanlılar için ise ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.