122 yıllık tecrübe

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Londra ziyareti çerçevesinde dün, Türk Bankası’nı ziyaret ederek, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ve Operasyon Direktörü Phil Sowter ile görüştü.

Aaçıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, Türk Bankası’nı ziyaret etmekten ve 122 yıllık geçmişi bulunan bankanın gelişimi ve elde ettiği önemli başarılar ile ilgili bilgi almaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Türk Bankası, KKTC ve İngiltere arasında finansal ve teknolojik alanda önemli bir köprüdür ve KKTC’nin varlığını uluslararası finans merkezinde temsil etmektedir. Haringey’deki şubeden Kuzey Londra’da genel merkeze büyüyen bankanın başarısı, vizyon ve özverinin sonucudur.”

Lefkoşa’da kurulan Türk Bankası’nın kurucularına ve emeği geçen tüm geçmiş yönetimlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, bugün faaliyetlerini sürdüren yönetim kurulunu tebrik ederek başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Tatar, bankanın vizyon, özveri ve sermayenin Londra’ya enjeksiyonu ile büyüyerek geliştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, bankanın farklı birimlerini de ziyaret ederek banka çalışanları ile görüştü; bankanın gelişen yeni hizmetleri olduğunu belirterek genç çalışanlarına da başarılar diledi.

Raif: Gurur duyuyoruz

Erhan Raif de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Türk Bankası’nın İngiltere Merkezi’ni ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi ve “Lefkoşa’da kurulan ve bugün İngiltere’de hizmet veren bir Kıbrıs Türk bankası olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Phil Sowter da konuşmasında, Cumhurbaşkanı ile tanışmaktan onur duyduğunu ve atılabilecek ileri adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tatar ve Üstel, Londra’da festivale katıldı

Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivaline katıldı.

Kıbrıs Türk kültürü el sanatları ve yiyeceklerden oluşan ürün stantlarının kurulduğu, halk dansları performanslarının sunulduğu festivalden elde edilecek gelir, İngiltere’deki Türk okulları ile Türkiye’de meydana gelen depremde zarar görenlere bağışlanacak.

Üstel: Sizlerin varlığı bizlere güç vermektedir

Festivale, Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, festivalde konuşma yapan Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her zaman “vatandaş” odaklı düşündüklerini belirterek, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslendi.

“Sizlerin de rahatlığı için KKTC’de neler yapabileceğimiz konusunda durmadan çalışıyoruz” diyen Üstel, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarla uzun bir aradan sonra tekrardan buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi ve “Sizlerin varlığı bizlere güç vermektedir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, gurbette yaşamanın ne kadar zor olduğunu iyi bildiklerini belirterek, “Bizler KKTC’de nasıl daha güzel günlere gidebiliriz diye çalışmalarını yapıyoruz” dedi ve yurt dışında yaşam süren Kıbrıslı Türkler için de projeleri olduğundan bahsetti.

Üstel , “Sizlerle gurbette de olsanız, birlik ve beraberliğin bozulmaması, gençlerimizin kültürlerinden uzaklaşmamaları adına düzenlenen böylesine anlamlı bir etkinlikte beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade eder, konsey yetkililerine gönülden teşekkürlerimi sunarım” dedi.

