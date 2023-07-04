Macera çok kısa sürdü

Hüseyin ÇİÇEK

Uyuşturucu, şiddet, darp, tecavüz gibi birçok suçtan yargılanmakta olan ve dün sabah Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne götürülen Hasan Takımcılar, (E-21), Aydın Güner (E-21) ve İbrahim Takımcılar (E-21) cezaevine dönerken Küçük Kaymaklı bölgesinde polis nakil aracından atlayarak firar etti.

Polis 3 zanlının fotoğraflarını yayınlayarak, görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

Alınan ihbar üzerine firarilerin Akdoğan’a gittiğini öğrenen polis, gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonla önce çalınan aracı, ardından Hasan Takımcılar ile Aydın Güner’i saklandığı evde tespit etti. Yaşanan kovalamaca sonucu önce Takımcılar ile Güner’i kıskıvrak yakalanırken, İbrahim Takımcılar da gizlendiği yerde tespit edilerek, tutuklandı.

Bu arada operasyona katlan polis memurlarından biri Pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Anahtar paspasın altındaydı

Elde edilen bilgilere göre; olay dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cezaevine doğru seyreden nakil aracı, Küçük Kaymaklı’da Yarim Düğün Salonu çemberine geldiğinde trafikten dolayı yavaşladı. Sanıklar, bu esnada nakil aracının kapısını zorlayarak, açtı ve kaçmaya başladı.

Nakil aracını süren ve yanında bulunan toplam 2 polisten kaçmayı başaran 3 firarı, bir evin önünde park halinde bulunan M.G.’ye ait Vito marka aracı çaldı.

Aracın anahtarının sürücünün paspasının altında olduğu, firarilerin anahtarı bulup kaçtığı öğrenildi.

Özel Harekat ekipleri devreye girdi

Polis, 3 zanlının fotoğraflarını yayınlayarak, görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

Alınan ihbar üzerine firarilerin Akdoğan’a gittiklerini öğrenen polis ekipleri ve Özel Harekat Ekipleri bölgeye giderek, geniş çaplı operasyon başlattı.

Ekipler önce zanlıların kaçarken çaldığı aracı Akdoğan köyünde terk edilmiş bir halde buldu.

Önce Hasan yakalandı

Araç bulunduktan sonra firarilerin saklanabileceği evleri tespit eden polis, tüm ikametgahlarda tek tek arama yaptı.

Polis, yaptığı arama sonucu önce Hasan Takımcıları gizlendiği yerde tespit etti. Polisleri gören Takımcılar koşarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan firari karakola götürüldü.

Güner’in gizlendiği ev bulundu

Ardından Aydın Güner’in gizlendiği ev tespit edilerek, baskın yapıldı. Güner de kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri onu da yakaladı.

İki firariyi yakalayan polis, daha sonra İbrahim Takımcılar’ın peşinde düştü.

Pitbull polise saldırdı

Polis ekipleri, Takımcılar’ın dayısının evini ablukaya aldı. Bu esnada nereden geldiği belli olmayan Pitbull cinsi köpek operasyonda yer alan polis memurlarından birine saldırdı. Bacağından yaralanan memura olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sınırda önlem alındı

İbrahim Takımcılar’ı arama çalışmaları kapsamında Beyarmudu Sınır Kapısı’nda güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis yaptığı geniş çaplı operasyon sonucu İbrahim Takımcılar da yakalandı. Yakalanan 3 firarinin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Hepsi suç makinesi

İbrahim Takımcılar 11 Mart 2020 tarihinde, Gökhan Takımcılar’la birlikte Mineraliköy’de devriye gezen polis memurunu bıçakla ağır yaralanmıştı.

Gökhan Takımcılar’a 15 yıl ve İbrahim Takımcılar’a da 8 yıl hapis cezası verilmişti.

İbrahim Takımcılar, cezaevinde de rahat durmamış, diğer firariler Hasan Takımcılar ve Aydın Güner’le birlikte, 21 yaşındaki Fas uyruklu erkek bir sanığa tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Üç firari Fas uyruklu şahsı ciddi bir şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduktan sonra şikayetçi olursa kendisini öldüreceklerini söyleyip şiddet tehdidinde bulunmuşlardı.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023, 10:08