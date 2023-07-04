Güzelyurt’a güzellik kattı

Güzelyurt’ta bu yıl 45’incisi düzenlenen Portakal Festivali çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen etkinliklerle önceki akşam sona erdi.

Portakal Festivali kapsamında festival parkında saat 18.00'de başlayan etkinlikte ücretsiz yiyecek ve içecek ve yüz boyama stantları oluşturuldu.

Şenlikte dondurma, patlamış mısır, pamuk şekeri, kek, meyve suyu ve su istasyonları kurularak, çocuklara ücretsiz dağıtıldı.

Etkinlik süresince tahta bacaklar, animasyon gösterileri ve dans şovlar yer aldı.