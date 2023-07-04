Lefkoşa'da sokak ortasında alaca-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Mehmet Gündüz, kendisine borcu olan S.D.’nin (E-35) üzerine 27 santim uzunluğundaki döner bıçağıyla yürüdü. “Hepinizi keserim” diyerek, tehdit savuran zanlı şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının olay esnasında 149 promil alkollü olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, olayın 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Kahramanlar Caddesi üzerinde meydana geldiğini anlattı.

Polis, zanlının149 promil alkol etkisi altındayken, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı S.D.’nin üzerine 72 santim uzunluğundaki döner bıçağıyla yürüdüğünü söyledi. Polis, zanlının bıçağı S.D.’yi korkutacak şekilde gelişi güzel sallayarak, "keseceğim hepinizi" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis memuru, zanlı Mehmet Gündüz’ün aynı gün tutuklandığını, döner bıçağının emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, tanık ifadeleri alacaklarını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, hakkında "şiddet tehdidi, korkutmak maksadı ile silah taşımak, kanunsuz bıçak taşımak, sarhoşluk, rahatsızlık" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.