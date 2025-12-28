Kasiyer anlamadı

Tokat’ta, dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Koç tarafından öldürüldüğü öne sürülen Hatice Yal-man’ın, olay öncesi alkol almak için gittikleri markette kasiyere uluslararası literatürde yardım çağrısı anlamına gelen işareti yaptığı ortaya çıktı. Ancak kasiyerin yapılan işareti anlamadığı belirtildi.

Olay, 29 Mart 2025’te Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç’u yaralı buldu. Yalman, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yapılan incelemede vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerinden yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Hazine Deresi kenarında kan izleri ve kanlı taşlar bulun-du. Gözaltına alınan Mustafa Koç, işlemlerinin ardından tutuklandı. Polis, Koç’a yardım ettikleri iddia-sıyla 7 kişiyi daha gözaltına aldı; şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Mustafa Koç hakkında “Nitelikli kasten öldürme”, diğer 7 kişi hakkında ise “Kasten öldürmeye iştirak” ve “Delilleri yok etme” suçlamaları yer aldı. Tokat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Koç, diğer sanıklar, ölenin yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada savunma yapan Mustafa Koç, Hatice Yalman ile 4,5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığını, olay günü tartıştıklarını ve alkollü olduğunu iddia ederek, ölümün kaza sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Koç, Yalman’ı motosiklete bindirdiğini, düştüklerini ve hastaneye götürme çabası sırasında ölümün gerçekleştiğini anlattı. Sanık, diğer sanıkların olayda suçu olmadığını belirtti.

Ailenin avukatı açıkladı

Yalman ailesinin avukatı Selinay Arslan, basın açıklamasında Hatice Yalman’ın kaza süsü verilerek öldü-rülmediğini, canice katledildiğini belirtti. Arslan, Yalman’ın katledilmeden yaklaşık 2 saat önce markette yardım çağrısı işareti yaptığını, kasiyerin anlamadığını ve bunun paniğini, korkusunu gösterdiğini ifade etti.

Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Şubat 2026’ya erteledi.

