Köy meydanı renklendi

Girne Belediyesi tarafından Bellapais Köy Meydanı’nda düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, gerçekleştirilen et-kinliklerle ilk gününü yoğun katılımla tamamladı. Gün boyu süren organizasyonlarda yeni yıl atmosferi müzik, eğlence ve renkli stantlarla Bellapais’e taşındı.

Pazarın ilk gününde sabah saat 10.00’da stantların açılmasıyla birlikte ziyaretçiler alana akın etti. El emeği ürünler, hediyelik eşyalar ile yiyecek ve içecek stantlarının yer aldığı pazarda, vatandaşlar hem alışveriş yapma hem de yeni yıl hazırlıklarını keyifli bir ortamda tamamlama imkânı buldu. Gün boyun-ca Bellapais Köy Meydanı’nda kurulan stantlar büyük ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında gün içerisinde Kıbrıs DJ Academy tarafından sergilenen performanslarla müzik dolu anlar yaşanırken, Al & Koko konseri katılımcılara keyifli dakikalar sundu. Akşam saatlerine kadar devam eden konser ve sahne performansları, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekti.

Girne Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz otobüs servisleriyle Girne Baldöken Otoparkı’ndan Bella-pais Festival Alanı’na ulaşım sağlandı.

Bu uygulama sayesinde vatandaşların etkinlik alanına rahat ve güvenli şekilde erişim sağlaması müm-kün oldu.

Yeni Yıl Pazarı, Bellapais Köy Meydanı’nda bugün de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Önü-müzdeki iki gün boyunca çeşitli sahne performansları, eğlenceli etkinlikler ve alışveriş olanaklarıyla yeni yıl coşkusunun Bellapais’te sürdürülmesi hedefleniyor.